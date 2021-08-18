Boluluları aşıya davet etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan aşı kampanyasına destek vermek üzere bugün İzzet Baysal Caddesi’ndeki aşı standını ziyaret etti. Özcan burada sağlık personelleri ile sohbet ettikten sonra 3. doz aşısını oldu. Sırası geldiği için 3. doz aşısı vurulan Özcan, daha sonra aşı olmayan Bolululara çağrıda bulundu. Özcan, kendisine güvenenlere seslenerek, “Hiç kimsenin çekinmesine gerek yok. Ben toplumun hızlı bir şekilde aşılama sürecini tamamlanmasını bekliyorum. Bize güvenen insanlar gelsinler, aşılarını olmaktan çekinmesinler.” dedi.

“BİZE GÜVENENLER, GELSİNLER AŞILARINI OLSUNLAR”

Hastalığa karşı aşı koruyuculuğunun bilim adamları tarafından ortaya koyulduğunun altını çizen ve hiç kimsenin çekinmesine gerek olmadığını söyleyen Özcan, “3. doz aşı sıram gelmiş, aşımı oldum. Aşı olmaktan tedirgin olan vatandaşlarıma sesleniyorum: Bu aşıların bilimselliği, hastalığa karşı koruyuculuğu bilim adamları tarafından ortaya konulmuş. Hiç kimsenin çekinmesine gerek yok. Ben toplumun hızlı bir şekilde aşılama sürecini tamamlanmasını bekliyorum. Bize güvenen insanlar gelsinler, aşılarını olmaktan çekinmesinler.” dedi.