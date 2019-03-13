Boluluların en çok alışveriş yaptığı site

Haber: Aysun Beykoz

2018'i yüzde 40 büyümeyle kapatan Türkiye'nin e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor'un paylaştığı 2018 yılı verileri, Bolu'nun internetten alışverişin konforuna alıştığını ortaya koydu. Platformun verilerine göre, geçtiğimiz yıl alışveriş sepetini yüzde 70'le en çok Bolu büyüttü. Bolu'yu yüzde 50'yle Van, yüzde 40'la Düzce, yüzde 39'la Isparta ve yüzde 36'yla Bingöl izledi.

E-ticarette mobil masaüstünü solladı

GittiGidiyor'da kullanıcılar her 10 alışverişten 6'sını mobilden yaparken, toplam satış hacminde mobilin payı yüzde 50'ye ulaştı. Mobil kanallardan yapılan satışlar 2018'de önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artarken, GittiGidiyor mobil uygulamasının toplam indirilme sayısı 9 milyona çıktı.

Mobilden yapılan alışverişlere ilişkin ayrıntıları aktarılan raporda; İşlem sayısı olarak incelediğinde 2018'de kullanıcıların 10 alışverişten 6'sını mobilden gerçekleştirdiği görüldü. Mobil kanallardan en çok 25-31 yaş aralığındaki kullanıcılar alışveriş yaparken; mobilden en fazla satılan ürünler bebek bezi, cep telefonu ve kedi maması oldu.