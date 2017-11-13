Haber: Gönül OLUTÜRK

İlimizde kadın girişimciliğini teşvik etmek, desteklemek ve kadın girişimcileri ekonomik hayata kazandırmaya katkıda bulunmak amacıyla TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğüyle her yıl düzenlenen “Bolu Kadın Girişimcisini Arıyor” isimli proje yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinci olan girişimci Fatma Gültekin’in projesi Bolu’m Köy Ürünleri’nin açılışı geçtiğimiz hafta yapıldı. Düzenlenen açılışa Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yılmaz ile Ateş, kadın istihdamının artırılması için desteklere devam edeceklerini ve kadın girişimcileri destekleme programlarına süreklilik kazandırılacağını belirttiler. İşyerinde tamamı el yapımı sütlü bazlama, ev eriştesi, kızılcık tarhanası ve ev yapımı reçel gibi birbirinden çeşit onlarca ürün bulunan yarışma birincisi Fatma Gültekin, tüm Boluluları Bolu’m Köy Ürünlerine yüzde yüz doğal ürünleri tatmaya davet etti.