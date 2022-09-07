Bolu/Merkez'de 2+1 daire icradan satılıktır

Kent merkezine, resmi kurumlara, eğitim ve sağlık kuruluşlarına 2-3 dakikalık yürüme mesafesi içindedir. Güneybatısında kapalı pazar alanı, batısında Bolu Şehir Stadyumu, güneydoğusunda Bolu Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, kuzeyinde Sağlık Meslek Lisesi, Gölyüzü Sağlık Ocağı mevcuttur. Ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Yapılaşma %95 oranında tamamlanmıştır. Taşınmaz; Zemin+4 normal katlı olarak bitişik nizamda betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Zemin katta işyeri, normal katlarda 2'şer mesken bulunmaktadır. Mimari projesine göre hol, 2 oda, salon, mutfak, wc ve balkondan oluşmaktadır. Brüt kullanım alanı 110m2'dir. Doğusundan geçen Tavil Mehmet Paşa Caddesine cephelidir. İçine girilemediği için dekorasyon özellikleri tespit edilememiştir.

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