Bolu/Merkez'de 834 m2 tarla(1/4 hissesi) icradan satılıktır(çoklu satış)

Taşınmazın tapu kaydı incelendiğinden taşınmazın üzerinde taşınmazın bedelini etkilieyecek herhangibir şerh, beyan vb. bulunmamaktadır. Taşınmaz; belediye mücavir alan sınırı dışarısında kalmakta ve bununla birlikte köy yerleşik sınırı dışarısında da kalmaktadır. Taşınmaz %2-15 eğime sahip olup IV. Sınıf arazi kabiliyetine sahip olup mutlak tarım arazisi statüsündedir. Toprak yapısı killi-tınlı olup orta derinlikte geçirgen toprak yapısına sahiptir.Taşınmazın geometrik şekli dikdörtgene yakındır. TAŞINMAZIN 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 19:15