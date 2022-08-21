Bolu/Merkez'de 834 m2 tarla(1/4 hissesi) icradan satılıktır(çoklu satış)

Bolu İl, Merkez İlçe, 102 Ada, 61 Parsel, KUZFINDIK Mahalle/Köy, Çayırarpalığı Mevkii, Taşınmaz Bolu İli, Merkez İlçe, Kuzfındık köyü 102 Ada, 61 Parsel tapu kütüğünde 834,91m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile kayıtlıdır.

Bolu/Merkez'de 834 m2 tarla(1/4 hissesi) icradan satılıktır(çoklu satış)

Taşınmazın tapu kaydı incelendiğinden taşınmazın üzerinde taşınmazın bedelini etkilieyecek herhangibir şerh, beyan vb. bulunmamaktadır. Taşınmaz; belediye mücavir alan sınırı dışarısında kalmakta ve bununla birlikte köy yerleşik sınırı dışarısında da kalmaktadır. Taşınmaz %2-15 eğime sahip olup IV. Sınıf arazi kabiliyetine sahip olup mutlak tarım arazisi statüsündedir. Toprak yapısı killi-tınlı olup orta derinlikte geçirgen toprak yapısına sahiptir.Taşınmazın geometrik şekli dikdörtgene yakındır. TAŞINMAZIN 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.

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Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 19:15
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