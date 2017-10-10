banner133

banner101

10 Ekim 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “BolUmutlu Dişler” Kaldığı yerden devam ediyor

    İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geçen yıl başlatılan ve başarıyla yürütülen ‘BolUmutlu Dişler Projesi’ bu yıl da uygulanacak.

    10 Ekim 2017 Salı 12:57
    Bu haber 34 kez okundu
    “BolUmutlu Dişler” Kaldığı yerden devam ediyor

    Haber: Gönül Olutürk

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin’in imzaladığı protokol gereğince Bolu İl Merkezinde bulunan ilkokul 2. Sınıfında eğitim öğretim gören öğrencilerin diş sağlığı kontrolü yapılarak tedavileri gerçekleştirilecek. Bolu İl Merkezinde ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin diş taramasını yapmak, diş kontrolünü gerçekleştirmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş hekimi korkusu oluşmadan tedavi yapmak ve diş sağlığına ilişkin önemli bir veri bankası elde etmek amacıyla “Bol Umutlu Dişler Projesi” yapılan imza töreniyle başladı.

    PROJEDE NELER VAR?

     PROJE Bolu il merkezindeki ilkokul 2. Sınıfta eğitim öğretim gören tüm öğrencileri kapsıyor. Proje kapsamında; Okullarda veliler ve çocuklara proje ile ilgili ön bilgilendirme toplantıları yapılacak. Veliler ile birlikte öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu yaş grubu çocuklarda görülecek problemler ve diş fırçalama eğitimi hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak. Çocukların ağız içi muayeneleri yapılarak problemler tespit edilecek. Muayene sonucu problem tespit edilen çocuklarla ilgili gerekli randevular verilerek tedaviler gerçekleştirilecek. Çürükle ve diş sağlığı açısından ileride problemlerle karşılaşmamak adına koruyucu diş tedavileri, ağız ve diş sağlığı ile ilgili yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca projeyle; öğrencilerin ağız planları çıkarılarak istatistiki bir veri bankası oluşturulacak.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Ağız, Diş, Sağlığı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “AİBÜ”nün “25.yıl”ında ”Orhan Türkdoğan”ın da Hatırlanılması Hoş…
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Oğlum Nerede?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124