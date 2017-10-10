Haber: Gönül Olutürk

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin’in imzaladığı protokol gereğince Bolu İl Merkezinde bulunan ilkokul 2. Sınıfında eğitim öğretim gören öğrencilerin diş sağlığı kontrolü yapılarak tedavileri gerçekleştirilecek. Bolu İl Merkezinde ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin diş taramasını yapmak, diş kontrolünü gerçekleştirmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş hekimi korkusu oluşmadan tedavi yapmak ve diş sağlığına ilişkin önemli bir veri bankası elde etmek amacıyla “Bol Umutlu Dişler Projesi” yapılan imza töreniyle başladı.

PROJEDE NELER VAR?

PROJE Bolu il merkezindeki ilkokul 2. Sınıfta eğitim öğretim gören tüm öğrencileri kapsıyor. Proje kapsamında; Okullarda veliler ve çocuklara proje ile ilgili ön bilgilendirme toplantıları yapılacak. Veliler ile birlikte öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu yaş grubu çocuklarda görülecek problemler ve diş fırçalama eğitimi hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak. Çocukların ağız içi muayeneleri yapılarak problemler tespit edilecek. Muayene sonucu problem tespit edilen çocuklarla ilgili gerekli randevular verilerek tedaviler gerçekleştirilecek. Çürükle ve diş sağlığı açısından ileride problemlerle karşılaşmamak adına koruyucu diş tedavileri, ağız ve diş sağlığı ile ilgili yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca projeyle; öğrencilerin ağız planları çıkarılarak istatistiki bir veri bankası oluşturulacak.



