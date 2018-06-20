Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumu öncesi seçim çalışma döneminde vatandaşlara ilk kez duyurduğu ulaşım yatırımının başarıyla tamamlandığını ve Çele Grup Yolu’nun tamamının sıcak asfaltla kaplandığını açıkladı. Milletvekili Ercoşkun, 2017 yılı Nisan ayında ilk kez müjdelediği yatırım hakkında yaptığı son açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bolu Merkez ilçenin en önemli grup yollarından biri de Çele bölgesi olarak adlandırdığımız bölgenin grup yolu. Bildiğiniz gibi daha önce Özel İdare’ye sağladığımız ilave ödeneklerle Çele Grup Yolu’nun yarısını sıcak asfaltla yapmıştık. Bu çalışmanın ardından da Özel İdare imkânlarıyla bölgede yol genişletme çalışmaları gerçekleştirdik. Yol yapımında tecrübeli olanlar bilirler. Bu çalışmaların üzerinden bir kış mevsimi geçmesini bekleyip, kalanı tamamlayarak yolun daha kaliteli olmasını sağlamış olduk. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu’ya sağlamış olduğu ilave ödenek sayesinde kalan kısmını sıcak asfalt olarak gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölge muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sözümüzü bu noktada tutmuş oluyoruz. Bu çalışma süresince, İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclisi merkez ilçe üyelerimizin çok büyük katkıları oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile Sayın Valimizin de önem verdiği bir yol çalışmasıydı bu. Arçelik’ten başlayarak, Çele Grup Yolu’nun tamamını artık sıcak asfalt olarak yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üst Yaka’ya, Çele bölgesine, Bolu’muza, hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”