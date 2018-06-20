banner133

banner101

banner120
20 Haziran 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Bolu’muza, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun”

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumu öncesi proje ayrıntılarını ilk kez açıkladığı Çele Grup Yolu ulaşım yatırımının aradan geçen 1 yılın ardından başarıyla tamamlandığını açıkladı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 12:12
    Bu haber 207 kez okundu
    “Bolu’muza, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun”

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumu öncesi seçim çalışma döneminde vatandaşlara ilk kez duyurduğu ulaşım yatırımının başarıyla tamamlandığını ve Çele Grup Yolu’nun tamamının sıcak asfaltla kaplandığını açıkladı. Milletvekili Ercoşkun, 2017 yılı Nisan ayında ilk kez müjdelediği yatırım hakkında yaptığı son açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    “Bolu Merkez ilçenin en önemli grup yollarından biri de Çele bölgesi olarak adlandırdığımız bölgenin grup yolu. Bildiğiniz gibi daha önce Özel İdare’ye sağladığımız ilave ödeneklerle Çele Grup Yolu’nun yarısını sıcak asfaltla yapmıştık. Bu çalışmanın ardından da Özel İdare imkânlarıyla bölgede yol genişletme çalışmaları gerçekleştirdik. Yol yapımında tecrübeli olanlar bilirler. Bu çalışmaların üzerinden bir kış mevsimi geçmesini bekleyip, kalanı tamamlayarak yolun daha kaliteli olmasını sağlamış olduk. Bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu’ya sağlamış olduğu ilave ödenek sayesinde kalan kısmını sıcak asfalt olarak gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölge muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sözümüzü bu noktada tutmuş oluyoruz. Bu çalışma süresince, İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclisi merkez ilçe üyelerimizin çok büyük katkıları oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile Sayın Valimizin de önem verdiği bir yol çalışmasıydı bu. Arçelik’ten başlayarak, Çele Grup Yolu’nun tamamını artık sıcak asfalt olarak yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üst Yaka’ya, Çele bölgesine, Bolu’muza, hizmetin en iyisini hak eden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Anayasa

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • İlhami Candemir İlhami Candemir DARGINLIK ÜZERİNE
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129