HABER: Kasım ŞAHİN

Köroğlu Konferansında Salonunda düzenlenen konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürk Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Emre Altınışık, Bolu Baro Başkanı Av. Ferit Atalay, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Bu vatanın milli mücadele ile kazandığını belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu “Bu vatan milli mücadele ile kazanıldı. Köroğlu torununa selam olsun. İzzet Baysal hemşerilerine selam olsun. Ahmet Baysal hemşerilerine selma olsun. Ahmet baysala 80 yaşın da topluma nasıl örnek olmasını gerektiğini gösterdi. Tüm şehit ailelerinin ellerini hürmetle öpüyorum. Bu vatan milli mücadele ile anıldı. İmanla kazanılan böyle bir milli mücadele olmamıştır. Bölünmeye karşı bunca mücadele yaşandı. Terörle mücadele binlerce şehit verdik. Ama mücadelede yaşadık. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bolu baro başkanı sayın Ferit Atalay’a teşekkür ediyorum. Bursa baro başkanına teşekkür ediyorum. Hüseyin emre Altınışık’a teşekkür ediyorum. Düzce baro başkanına sonsuz teşekkür ediyorum. 2010’da anayasa değişikliği yapılırken bizi dinlemediniz. Dedik ki; yargıyı birileri ele geçirecek, kızdınız bize saldırdınız. Türkiye koalisyonla yönetilmesin diyorsunuz ama, kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 12 küsür yıldır siz koalisyonla yönettiniz. İlker Başbuğ tutuklanmaya sevk edildiğinde o zamanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanına Ankara Barosu Başkanı olarak mektup yazdım. O mektupta neler var burada söylüyorum. İlker Başbuğ’un savcı cübbeli terörist tarafından tutuklamaya sevk edildiği o gün yazdığım mektup şöyle başlıyordu, ‘Sıra size geliyor dikkat Sayın Cumhurbaşkanım, sıra size geliyor dikkat Sayın Başbakanım.’ O gün bile saldırdınız, o gün bile kızdınız, o gün bile yandaş medyayı üzerimize saldınız. Bu milli bir mesele. Sizin ayrı bir siyasi partiden olmanız, benim hayatta hiç oy vermemiş bir siyasi partiden olmam aynı gemide olmamız gerçeğini değiştirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu gemi batarsa siz de batarsınız biz de batarız. 2013’te Türkiye’nin tüm milli kurumları ele geçirildiğinde, kozmik oda ele geçirildiğinde, devletin en mahrem ve bilinmemesi gereken sırları birilerinin eline geçtiğinde açılım süreci başladı. Sizleri burada barış yoktur diye uyardık. Barışa gider levhası Türkiye’yi savaşa götürür dedik, yine kızdınız. 3 yıl boyunca şehirler tuzaklandı mayınlandı. Maliyeti ne oldu yüzlerce şehit verdik. Bir kez daha uyarıyoruz. 2017 anayasa değişikliği küresel kuklacıların son bir projesi olarak felakete sürükleyecek bir proje.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki avukat, hakim ve savcıların anayasayı konuşamadıklarını belirten Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay “Değerli konuklar bugün Anayasayı konuşalım. Biliyorsunuz 16 Nisanda Türkiye’de bir dönüşümün, bir iz düşümün sonuçlarını birlikte göreceğiz. Anayasa ilgili gerçekleri halk ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyorum. Bu bir bakıma avukatlık yasasının bize verdiği bir görevdir. Türkiye’de yüz bin avukat var. On beş bine yakın hakim ve savcı var. Bütün bunların hiçbiri anayasayı konuşamıyor” dedi.