banner128

banner101

01 Nisan 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Bölünmeye karşı bunca mücadele yaşandı”

    Bolu Barosu Başkanı Ferit Atalay ve Bolu Atatürk Düşünce Derneği tarafından davet edilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Köroğlu Otel’de Hayır konferansı verdi.

    01 Nisan 2017 Cumartesi 13:23
    Bu haber 61 kez okundu
    “Bölünmeye karşı bunca mücadele yaşandı”
    Foto galeriye git

    HABER: Kasım ŞAHİN

    Köroğlu Konferansında Salonunda düzenlenen konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,  Atatürk Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Emre Altınışık, Bolu Baro Başkanı Av. Ferit Atalay, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

    Bu vatanın milli mücadele ile kazandığını belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu “Bu vatan milli mücadele ile kazanıldı. Köroğlu torununa selam olsun. İzzet Baysal hemşerilerine selam olsun. Ahmet Baysal hemşerilerine selma olsun. Ahmet baysala 80 yaşın da topluma nasıl örnek olmasını gerektiğini gösterdi. Tüm şehit ailelerinin ellerini hürmetle öpüyorum.  Bu vatan milli mücadele ile anıldı. İmanla kazanılan böyle bir milli mücadele olmamıştır. Bölünmeye karşı bunca mücadele yaşandı. Terörle mücadele binlerce şehit verdik. Ama mücadelede yaşadık. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.  Bolu baro başkanı sayın Ferit Atalay’a teşekkür ediyorum. Bursa baro başkanına teşekkür ediyorum. Hüseyin emre Altınışık’a teşekkür ediyorum. Düzce baro başkanına sonsuz teşekkür ediyorum. 2010’da anayasa değişikliği yapılırken bizi dinlemediniz. Dedik ki; yargıyı birileri ele geçirecek, kızdınız bize saldırdınız. Türkiye koalisyonla yönetilmesin diyorsunuz ama, kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 12 küsür yıldır siz koalisyonla yönettiniz. İlker Başbuğ tutuklanmaya sevk edildiğinde o zamanın Cumhurbaşkanı ve Başbakanına Ankara Barosu Başkanı olarak mektup yazdım. O mektupta neler var burada söylüyorum. İlker Başbuğ’un savcı cübbeli terörist tarafından tutuklamaya sevk edildiği o gün yazdığım mektup şöyle başlıyordu, ‘Sıra size geliyor dikkat Sayın Cumhurbaşkanım, sıra size geliyor dikkat Sayın Başbakanım.’ O gün bile saldırdınız, o gün bile kızdınız, o gün bile yandaş medyayı üzerimize saldınız. Bu milli bir mesele. Sizin ayrı bir siyasi partiden olmanız, benim hayatta hiç oy vermemiş bir siyasi partiden olmam aynı gemide olmamız gerçeğini değiştirmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu gemi batarsa siz de batarsınız biz de batarız. 2013’te Türkiye’nin tüm milli kurumları ele geçirildiğinde, kozmik oda ele geçirildiğinde, devletin en mahrem ve bilinmemesi gereken sırları birilerinin eline geçtiğinde açılım süreci başladı. Sizleri burada barış yoktur diye uyardık. Barışa gider levhası Türkiye’yi savaşa götürür dedik, yine kızdınız. 3 yıl boyunca şehirler tuzaklandı mayınlandı. Maliyeti ne oldu yüzlerce şehit verdik. Bir kez daha uyarıyoruz. 2017 anayasa değişikliği küresel kuklacıların son bir projesi olarak felakete sürükleyecek bir proje.” ifadelerini kullandı.

    Ülkedeki avukat, hakim ve savcıların anayasayı konuşamadıklarını belirten Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay “Değerli konuklar bugün Anayasayı konuşalım. Biliyorsunuz 16 Nisanda Türkiye’de bir dönüşümün, bir iz düşümün sonuçlarını birlikte göreceğiz.  Anayasa ilgili gerçekleri halk ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyorum.  Bu bir bakıma avukatlık yasasının bize verdiği bir görevdir. Türkiye’de yüz bin avukat var. On beş bine yakın hakim ve savcı var. Bütün bunların hiçbiri anayasayı konuşamıyor” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Barosu, Başkanı, Ferit, Atalay

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ VE GÜNÜMÜZDE NEVRUZ -2-
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129