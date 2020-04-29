Bolu’nun 100. Yıl bebekleri

Türkiye Millet Meclisinin ilk kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılında Bolu’da 7 bebek dünyaya geldi.

Bolu’nun 100. Yıl bebekleri

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Kadın Doğum Hastanesi ve Araştırma Hastanesinde, Türkiye Millet Meclisinin ilk kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılı olan 23 Nisan 2020 tarihinde Kadın Doğum Hastanesinde 4 ve Araştırma hastanesinde 3, olmak üzere 7 bebek böylesine anlamlı bir günde hayata gözlerini açtılar.

Bir gün içerisinde her iki hastanede 4’ü kız 3’ü erkek olmak üzere 7 bebek, 100. Yıl kutlamalarında yeni yaşama gözlerini açarken, her 7 bebeğinde sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerin bebeklerine anlamlı isimler vermek istediklerini öğrendik.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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