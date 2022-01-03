Bolu’nun 2021 bilançosu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde 2021 yılında ne kadar yatırım yapıldığı, kaç kişinin evlendiği, kaç kişinin boşandığı, kaç kişinin doğduğu, kaç kişinin öldüğü, kaç olayın meydana geldiği ve kaç kişinin tutuklandığı gibi bilgilerin yer aldığı paylaşımda tüm kurumların faaliyetlerine yer verildi.

VALİLİK MAKAMININ VATANDAŞLARIMIZLA DOĞRUDAN İLETİŞİM FAALİYETLERİ;

Makama Yapılan Ziyaret Sayısı: 1.095

Görüşülen Ziyaretçi Sayısı: 4.380

▪ İl içinden: 3.460

▪ İl dışından: 920

VALİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET VE ETKİNLİKLER;

▪ Yapılan Ziyaret: 1.040

▪ Ziyaretlerde Görüşülen Kişi Sayısı: 4.975

Yapılan Telefon Görüşmesi: 4.500

Yapılan Toplantı Sayısı: 234

▪ Toplantılarda Görüşülen Kişi Sayısı: 7.036

Toplam Görüşülen Kişi Sayısı: 12.011

GÜVENLİK HİZMETLERİ;

▪ 12.275 olay gerçekleşmiş, ˃˃˃ 23.518 kişi olaya karışmıştır.

▪ 11.093 faili belli olayda, ˃˃˃ 20.854 fail yakalanmıştır.

▪ 700 faili firar olayda, ˃˃˃ 1.948 fail firar etmiştir.

▪ 482 faili meçhul olayda, ˃˃˃ 716 fail meçhuldür.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amaçlı Operasyonlar Neticesinde;

▪ 22.454 Adet Kaçak Sigara Paketi,

▪ 54 kg Eroin,

▪ 56 kg 875 gr Esrar,

▪ 6 kilo 86 gram Metamfetamin,

▪ 2 kilo 677 gram Bonzai,

▪ 770 şişe kaçak İçki,

▪ 228 kök kenevir,

▪ 177 adet Ruhsatsız Tabanca/Tüfek,

▪ 2.293 adet Tarihi Eser (Tarihi sikke ve tarihi obje) ele geçirilmiştir.

Şehirler arası yollar da dahil olmak üzere, İl genelinde düzenlenen trafik kontrollerinde;

▪ 741 bin araç kontrol edilmiştir.

▪ 218 bin araca cezai işlem uygulanmıştır.

▪ 6 bin 600 araç trafikten men edilmiştir.

▪ 732 trafik kazası meydana gelmiştir.

▪ Ölümlü trafik kazası sayısı 25,

▪ Vefat sayısı 30,

▪ Yaralamalı trafik kazası sayısı 707,

▪ Yaralı sayısı 1.200’dür.

İÇİŞLERİ BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER;

2021 yılında İl genelinde 25 yangın ve 2 fırtına afeti yaşanmıştır.

Afetzedelere 239 bin TL Nakdi Acil Yardım yapılmıştır.

48 olaya (mahsur kalma, kayıp, trafik kazası, yangın vb.) müdahale edilmiştir.

1 masa başı tatbikatı yapılmıştır.

282 bin kişiye eğitim (Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, KBRN, Simülasyon Tırı vb.) verilmiştir.

Pandemi döneminde KYK yurtlarında misafir edilenlerin barınma, iaşe ve temizlik hizmetleri AFAD koordinesinde yürütülmüş olup 1 milyon 200 bin TL harcama yapılmıştır.

Yaz aylarında Muğla ilinde meydana gelen yangın afeti için 1 ekip, Kastamonu-Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afeti için 1 ekip, 24 afad gönüllüsü gönderilmiştir.

Kastamonu-Bozkurt ilçesine 760 bin TL toplam maliyeti olan 3 tır; gıda, hijyen ve giyim kolisi ile 1 tır su kolisi sevk edilmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren 660 dernek bulunmaktadır.

64 dernek denetlenmiştir.

37 derneğe de idari para cezası uygulanmıştır.

2021 yılında 21 dernek kurulmuş, 23 dernek fesih kararı almıştır.

İlimizde toplam 14 bin 58 yabancı uyruklu şahıs bulunmaktadır.

2021 yıl içerisinde;

▪ Bin 155 yabancıya ikamet izni,

▪ 649 yabancıya geçici koruma statüsü verilmiş olup,

▪ 286 yabancının uluslararası koruma başvurusu kabul edilmiştir.

Kolluk kuvvetleri tarafından 154 göçmen hakkında idari işlem yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 278 adeti Bilgi Edinme Müracaatı olmak üzere toplam 6 bin 939 adet müracaat yapılmıştır.

NÜFUS FAALİYETLERİ;

2 bin 872 doğum,

2 bin 310 ölüm,

962 evlenme,

1.260 boşanma,

28 bin 66 kimlik kartı değiştirilmiş, 2 bin 580 pasaport verilmiş, 13 bin 64 sürücü belgesi düzenlenmiş,

218 bin diğer işlemler (parmak izi, çok dilli belge, idari para cezası vb.) gerçekleştirilmiştir.

DEVLET YATIRIMLARI;

İl genelinde 4 milyar 751 milyon TL proje bedelli toplam 255 yatırımın;

▪ Fiziki gerçekleşme oranı %70’tir.

▪ Devam eden proje sayısı 135,

▪ Biten proje sayısı 120,

▪ Yılı ödenekleri toplamı 484 milyon TL’dir.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden proje bilgileri düzenli takip edilmektedir.

İDARİ SORUŞTURMALAR;

3091 Sayılı Kanun kapsamında 42 soruşturma yapılmış, 42 men kararı alınmıştır.

4483 sayılı kanun kapsamında 99 soruşturma yapılmış;

▪ 15 kamu personeli hakkında “Soruşturma İzni Verilmesine”,

▪ 84 kamu personeli hakkında da “Soruşturma İzni Verilmemesine” karar verilmiştir.

AÇIK KAPI FAALİYETLERİ;

Açık Kapı Bürosuna 8 bin 108 başvuru yapılmıştır.

Bunların bin 22’si şahsen, 7 bin 86’sı dijital ortamda alınmıştır.

Bu başvurulardan 8 bin 97’si sonuçlandırılmış,

11 başvuru ilgili kurumlarımıza yönlendirilerek takibi yapılmaktadır.

ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ;

2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 335 bin 845 çağrı yapılmıştır. Bu çağrıların 99 bin 300’ü asıllı, 236 bin 545’i asılsız çağrıdır. Asıllı çağrıların oranı %30 iken, asılsız çağrıların oranı %70’dir. Tüm çağrıların gereği yapılmıştır.

KÖYLERİMİZE YÖNELİK YATIRIMLAR;

2021 yılı sonu itibariyle İlimizde vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları için 147 milyon 410 bin TL harcama yapılmıştır.

256 km Asfalt,

900 km Yol Yama Bakımı yapılmış olup, yaklaşık 23 milyon kişi faydalanacaktır.

52.000 m² parke taşı döşenmiş olup yaklaşık 6 bin 500 kişi faydalanacaktır

36 bin kişinin faydalanacağı;

▪ 70 adet İçme Suyu projesi uygulanmıştır.

▪ Yeni depo yapımı gerçekleştirilmiştir.

▪ Yangın hidrantı, klorlama cihazı alınmıştır.

▪ 37 bin metre içme suyu borusu yenilenmiştir.

Hayvan İçme Suyu Göleti;

▪ 2 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti,

▪ 2 Adet Gölet Bakım Onarımı yapılmıştır.

▪ Bu göletlerden 2 bin vatandaşımızın hayvanları faydalanacaktır.

▪ 3 bin 700 metre Sulama Suyu borusu döşenerek 67 hektar tarımsal alan sulama imkanına kavuşturulmuştur.

10 Adet Atık Su projesi uygulanmış, 10.700 metre Kanalizasyon yapılmıştır.

33 bin kişi faydalanacaktır.

25 Köyümüzde çocuk oyun parkı yapılmıştır.

5 köyün ölçekli imar planları yapılmıştır.

DİN HİZMETLERİ;

İl Müftülüğümüze bağlı 3 adet yatılı hafızlık Kuran Kursunda 470 öğrenciye 52 öğreticimiz tarafından hafızlık eğitimi verilmiştir.

Yaz kurslarına 12 bin 530 öğrenci katılmıştır.

Yüz yüze ve online eğitim ile 1.290 öğrenciye Kuranı-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verilmiştir.

AİLE SOSYAL HİZMETLER;

Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan ‘Gönül Elçileri’ projesi kapsamında ilimizde, 40 Koruyucu Ailenin yanına 51 çocuğumuz yerleştirilerek aile ortamına kavuşturulmuştur.

Çocuk hizmetleri kapsamında 226 aileye 3 milyon 800 bin TL sosyal ve ekonomik destek verilmiştir.

Çocuk Koruma Kanunu gereği;

▪ 27 çocuğa bakım tedbiri,

▪ 38 çocuğa eğitim tedbiri,

▪ 67 çocuğa sağlık tedbiri,

▪ 101 çocuğa danışmanlık tedbiri uygulanmıştır.

Evde Bakım Hizmetinden yararlanan engelli sayısı bin 444’tür. 28 milyon 500 bin TL ödeme yapılmıştır.

3 Huzurevinde toplam 157 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir.

İlimizde 78 Şehit ailesi ve 278 Gazi bulunmaktadır. Gerek telefon ile gerek yüz yüze ziyaret ile görüşülen Şehit Ailesi ve Gazi sayısı 511‘dir.

264 şehit yakını ziyaret edilmiştir

87 gazi ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 4 bin 348 aile ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Kadın Konukevine 154 kadın ve 112 çocuğun kabulü yapılmıştır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 126 tedbir kararı alınmıştır.

330 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmiştir.

35 kişiye Boşanma ve Aile Danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

2 bin 85 aileye toplam 845 bin TL doğum yardımı sağlanmıştır.

Vefa Sosyal Destek hizmeti olarak 756 talebe cevap verilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Faaliyetleri;

Bin 261 kişiye 776 bin TL nakdi yardım,

Bin 932 kişiye 1 milyon 235 bin TL gıda yardımı,

968 haneye 1 milyon 100 bin TL yakacak yardımı,

Bin 690 kişiye 878 bin 700 TL eğitim yardımı,

2 bin 265 kişiye 1 milyon 505 bin TL şartlı eğitim yardımı olmak üzere;

Toplam 8 bin 116 kişiye 5 milyon 500 bin TL yardım yapılmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA HAYATI FAALİYETLERİ;

7 bin 740 faal iş yeri ve 99 bin 49 aktif çalışan mevcuttur.

▪ 72 bin 35 çalışan 4A’lı,

▪ 10 bin 245 çalışan 4B’li,

▪ 16 bin 769 çalışan 4C’li’dir.

İşverenler tarafından 9 bin 256 adet iş ilanı yapılmıştır.

7 bin 160 kişi işe yerleştirilmiştir.

20 bin 400 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

485 iş yeri ve 5 bin 600 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştır. Toplam 32 milyon 260 bin TL ödeme yapılmıştır.

3 bin 122 kişiye 15 milyon 600 bin TL işsizlik sigortası ödemesi yapılmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ;

İlimizde çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 2021 yılı içerisinde;

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 141 adet yapıya 552 bin 600 TL kira yardımı yapılmıştır.

İmar barışı çalışmalarında 25 bin 590 adet yapı kayıt belgesi düzenlenmiştir.

340 Çevre denetimi yapılarak 11 idari yaptırım kararı verilmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 28 adet ÇED izin kararı, 18 adet ÇED gerekli değildir kararı ve 134 adet kapsam dışı görüş verilmiştir.

Çevre mevzuatına aykırı hareket eden 5 Tüzel kişiye yasal işlem yapılmış, ayrıca mevzuata aykırı hareket eden 62 gerçek kişi tespit edilmiş, bunlardan aykırılığını gidermeyen 6 gerçek kişiye yasal işlem uygulanmıştır.

TAPU HİZMETLERİ;

2020 YILINDA;

▪ 4 bin 768 satış nakit ile, 2 bin 268 satış kredili olmak üzere toplam 7 bin 36 satış işlemi gerçekleşmiştir.

2021 YILINDA;

▪ 6 bin 250 satış nakit ile, bin 97 satış kredili olmak üzere toplam 7 bin 347 satış işlemi gerçekleşmiştir.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ;

İlimizde 52 milli sporcu, 31 bin 234 lisanslı sporcu ve 2 bin 445 faal sporcu bulunmaktadır.

Yıl içinde 15 adet ulusal ve uluslararası sportif faaliyet gerçekleştirilmiştir.

İlimizde 79 spor kulübü aktif olarak faaliyet göstermektedir.

(3’ü ihtisas, 5’i müessese, 6’sı okul ve 65’i spor kulübü)

Okul sporları etkinlikleri kapsamında 276 farklı müsabakaya bin 750 öğrenci katılmıştır.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 11 Yurtta 10 bin 550 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi Roket Takımı, TEKNOFEST Lise Düzeyi Roket Yarışmasında finale kalarak Türkiye 8. olmuştur.

Türk-Pop Müziği Erkek Ses Yarışmasında Gençlik Merkezimizi temsil eden Furkan KAYA Türkiye 1. olmuştur. Türk Müziği Erkek Ses Yarışması kategorisinde ise Gökhan KUŞ mansiyon ödülü almıştır.

MALİ HİZMETLER;

16 bin 731 Gerçek Usul Gelir Vergisi Mükellefi,

3 bin 176 Basit Usul Gelir Vergisi Mükellefi,

293 Diğer Ücret Mükellefi,

2 bin 658 Kurumlar Vergisi Mükellefi olmak üzere 22 bin 858 kayıtlı mükellef ile

119 bin Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi bulunmaktadır.

2021 yılında;

3 milyar 211 milyon 560 bin TL vergi tahakkuk etmiştir.

Tahsil Edilen Vergi ise 1 milyar 371 milyon 692 bin TL’dir.

Yıl boyunca 191 mükellef denetlenmiş, 96 mükellefe yasal işlem yapılmıştır

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER;

Bolu Tüketici İl Hakem Heyetine yapılan 2 bin 200 başvurudan 2 bin 17’si karara bağlanmış 187 dosyanın işlemleri devam etmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 940 firma ve 10 bin 200 ürün denetlenmiştir.

GÜMRÜK HİZMETLERİ;

İlimizde bu yıl 160 milyon 122 bin $ ihracat ve 16 milyon $ İthalat yapılmıştır.

İhracatı yapılan ürünlerin başında dondurulmuş tavuk türevleri, elyaf, plastik kasa, PVC kaplamalı MDF panel,

İthal edilen ürünlerin başında ise dokumaya elverişli maddeler ve mamul eşya, düz cam, elektronik aksam parça gelmektedir.

TURİZM FAALİYETLERİ;

İlimizde bulunan doğal güzellikleriyle dikkat çeken Tabiat Parklarını ve Milli Parkları 1 milyon 130 bin kişi günü birlik ziyaret etmiştir.

Yıl içinde turizm işletmelerinde konaklayanların 760 bin 500’ü yerli, 57 bini yabancı olmak üzere toplam 817 bin 500 kişidir.

İlimizin Coğrafi İşaret Belgesi alan ürün sayısı yıl içinde 21’e ulaşmıştır

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri;

İlimizde 241 okulda 4 bin 462 öğretmen ve 50 bin 780 öğrenci eğitim ve öğretime devam etmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Liselere Geçiş Sınavına giren 3 bin 287 öğrenciden 348’i nitelikli okullara yerleşmiştir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren 3 bin 152 öğrenciden 804’ü üniversiteye yerleşmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında açılan bin 738 kurstan 25 bin 400 kursiyer faydalanmıştır.

Salgın döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından gönderilen 747 adet tablet ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmıştır.

İlimiz hayırseverlerinden temin edilen 3 bin 14 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmıştır.

Okulların güçlendirme çalışmalarında bu yıl 7 okul binasının daha güçlendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca 62 okulun bakım ve onarım çalışmaları için 1 milyon 500 bin TL harcama yapılmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ;

İlimizde hizmet veren 55 sağlık kurumunda (devlet+üniversite+özel) toplam 5 bin 553 sağlık personeli görev yapmıştır.

Covid-19 Pandemisi kapsamında filyasyon ekipleri tarafından 4 bin 600 hastaya hizmet verilmiştir.

Aşılama hedef nüfusumuz 260 bin kişi olup, %86’sının en az bir doz aşısı, %81’inin ise diğer doz aşıları tamamlanmıştır.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yapılan 29 bin 516 ziyarette 18 bin 39 hastaya ulaşılmıştır.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında sigara bırakma polikliniklerine 2 bin 380 kişi başvuru yapmış, 14 bin 500 işletme denetlenmiştir. 43 ihlal tespit edilerek toplam 155 bin TL para cezası uygulanmıştır.

Hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayıları artırılarak erişkin yoğun bakım ünitelerinde 33 yatak daha aktif hale getirilmiştir.

Ülkemizde yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelerine 42 personel, 4 ambulans ve 3 hizmet aracı görevlendirmesi yapılmıştır.

Özel hastane, muayenehane, eczane, aktar vb. 250 kuruma 529 denetim gerçekleştirilmiştir

SANAYİ HİZMETLERİ;

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı toplam 466 sanayi işletmesi bulunmaktadır.

2021’de 55 Firmaya sanayi sicil belgesi düzenlenmiş, 26 firmanın sanayi sicil belgesi iptal edilmiştir.

Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden 8 firmaya idari para cezası uygulanmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında 77 firmaya idari para cezası uygulanmıştır.

ORMANCILIK FAALİYETLERİ;

Orman Bölge Müdürlüğünce 2021 yılında istihsal amaçlı ekonomik ömrünü tamamlamış 9 milyon 600 bin ağaç kesilmiş, 1 milyar 160 milyon TL değerinde, 1 milyon 555 bin m³ üretim yapılmıştır.

Kesilen ağaçların yerine 206 hektar alanda 134 bin adet 1-2 yaşında fidan dikilmiş, yine 5 bin 500 hektar alanda doğal tohumlama ile 16 milyon 500 bin adet filiz yetiştirilmiştir.

Orman köylüsüne yaklaşık 190 milyon TL para aktarılmıştır.

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ;

Bolu’nun 832.000 hektar olan toplam yüzölçümünün; %64’ü (515.943 hektar) ormanlık, %14’ü (118.130 hektar) tarım alanı, %4’ü (34.551 hektar) çayır ve mera, %18’i (163.715 hektar) tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

▪ 762 bin ton tarla bitkileri,

▪ 21 bin ton sebze,

▪ 23 bin ton meyve üretilmiştir.

▪ 200 bin dekar alanda Nadasa ayrılmıştır.

Kanatlı hayvancılık sektöründe Türkiye’nin lokomotif ili olan Bolu, Türkiye beyaz ve pembe et üretiminin %25-30’unu tek başına gerçekleştirmektedir.

Yıl içinde 460 milyon ton kanatlı eti, 17 milyon ton hindi eti elde edilerek ve 86 milyon ton kanatlı eti ihracatı yapılmıştır. Bu rakam Türkiye’nin kanatlı eti ihracatının %19,4’üne tekabül etmektedir.

Yıl içinde büyükbaş hayvandan 1 milyon 900 bin ton, küçükbaş hayvandan 333 bin ton et elde edilmiştir.

Çiğ süt üretimi ise 40 milyon ton olmuştur.

3 milyon adet yavru sazan üretimi gerçekleştirilmiş, 25 ayrı gölete 470 bin adet yavru balık salınmıştır.

32 bin işletmeye 40 milyon TL tutarında hayvansal destekleme (buzağı, malak, anaç manda, besili erkek sığır vb.),

17 bin işletmeye 23 milyon TL tutarında bitkisel üretim desteklemesi,

1700 işletmeye 850 bin TL tutarında sertifikalı tohum kullanım desteklemesi yapılmıştır

7 bin 500 adet gıda denetiminde 180 bin adet gıda numunesi alınarak takibi yapılmıştır.

Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı 9 bin çiftçi bulunmaktadır.

1.550 hektarlık Dörtdivan-Gerede ovasının Büyük Ova statüsü onaylanmıştır.

Tabiat Parkları ve Milli Parkların Faaliyetleri;

Belirli dönemlerde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için Yedigöller Milli Parkı yolunda, alternatif yol yapımı gerçekleştirilmiştir.

İlimizde bulunan Tabiat Parkları ve Milli Parkların gelişme planı revizyon projeleri yapılmıştır.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi(kısırlaştırma) kapsamında Bolu Belediye Başkanlığı’na yeterince ödenek aktarılmıştır.

DSİ HİZMETLERİ;

Bolu il merkezine içme suyu temini amacıyla 40 milyon TL maliyetli Bolu Karadereİçmesuyu Tesislerinin yapımı tamamlanmıştır.

Gerede-Yeniçağa-Dörtdivan ilçeleri ile 33 köyün içme suyunu karşılayacak ve 1550 hektar tarım arazisini sulayacak Tekke Barajı işi %80 seviyeye ulaşmıştır. Kalan kısmın ikmal ihalesi yapılmıştır.

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan ve Ankara iline yıllık 226 milyon m³ içme suyu sağlayacak, Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi işi tamamlanarak faaliyete açılmıştır.

Taşkınlardan koruma amaçlı Merkez Çaygökpınar Köyü, Gökpınar Deresi ve Gökpınar Köyü Ömerler Deresi ıslah projeleri tamamlanmıştır.

Yıl içinde il genelinde 90 köy ve mahallede taşkın ve dere ıslahı için etüt çalışmaları yapılmıştır.

Tarımsal sulama amaçlı işletmeye açılan sulama tesislerinde yıl içinde 9 bin 700 hektar tarım arazisi sulanmıştır.

KARAYOLLARI HİZMETLERİ;

55 milyon TL proje bedelli, Bolu-Mudurnu yolu çalışmalarında %55 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bölge Müdürlüğünün ilimizde toplam 2 milyar 775 milyon TL proje bedelli 17 adet yol yapım/bakım çalışmaları devam etmektedir.