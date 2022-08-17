Bolu’nun 4 faili meçhul cinayeti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 yıl önce kurulan özel birim, 4 faili meçhul cinayetin ortaya çıkması için yoğun çaba harcıyor. Uzun yıllar boyunca çözülemeyen cinayet dosyalarının biri Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, 3’ü Jandarma bölgesi içinde olmak üzere toplam 4 faili meçhul cinayet bulunuyor.

Cinayetleri araştırmak için kurulan özel birim, dosyaların zaman aşımı sürelerinin bitmesine az süre kala bu dosyalar hakkında daha detaylı çalışmaya başladı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’nın da bu dosyalar üzerinde daha yoğun çalıştığı ve en kısa sürede cinayetlerin aydınlatılacağı bildirilirken, kurulan özel birimden yapılan açıklamada “Hiçbir cinayet kusursuz işlenen cinayet değildir. Mutlaka suçlu bir iz bırakmıştır. Bu yoldan yola çıkarak çalışmalarımız titiz bir şekilde sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

İŞTE BOLU’DA İŞLENEN CİNAYETLER;

23 Şubat 2004 yılında işlenen Hakkı Türker cinayeti

18 yıl önce işlenen ve hala cinayet zanlısı bulunamayan olay, Bolu Hal Pazarı’nda meydana geldi. Maktul Hakkı Türker, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pazar ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi Gürsoylar Sitesi B Blok adresinin önünde işlenen cinayette maktul göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Türker’in üzerinde, içinde bir miktar para bulunan önlüğünü de alarak olay yerinden ayrıldı. Gasp ve cinayet suçunu işleyerek, kayıplara karışan kişi halen aranıyor. Bu dosyanın zaman aşımı ise 23 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacak.

2 Mayıs 2012 yılında işlenen İbrahim Erdoğan cinayeti

10 yıl önce Bolu D-100 Karayolu Afşar köyü kavşağında meydana gelen olayda, suç tarihinde maktul İbrahim Erdoğan, D-100 Karayolu üzeri Afşar Köyü kavşağında sırt üstü yere yatar vaziyette yol kenarında ölü olarak bulundu.

Maktulün ölümünün şüpheli bir şekilde gerçekleştiği, trafik kazası ya da başka bir durumun da olabileceği belirtildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin 02 Ağustos 2012 tarihli raporundan anlaşıldığı üzere ölümün, kafa ve genel beden travmasına bağlı olarak kafa kubbe ve kaide kemik kırıkları ile karakterli iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama neticesi meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda ölü bulunan kişinin vücudunda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkol bulunmadığı tespit edildi. Olayın zaman aşımı tarihi ise 2 Mayıs 2042.

2 Temmuz 2012 yılında işlenen Ahmet Özdemir cinayeti

10 yıl önce Bolu Merkez Çömlekçiler Köyü ormanlık alanında çürümüş halde ölü bulanan Ahmet Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgi cinayet zanlısı hala bulunamadı. Zanlı kasten adam öldürmek suçundan halen aranmakta. Dosyanın zaman aşımı ise 26 Temmuz 2037.

2 Kasım 2000 kan donduran kadın cinayeti

Kan donduran cinayet olayı 02 Kasım 2000 yılında Yenisefa köyü Çamçukuru Deresi Çatakboğazı mevkisinde meydana geldi. Bu olayda öldürülen kadının kimliği ile ilgili hiçbir ipucu ve delil bulunmazken, cinayeti işleyen kişi veya kişiler hakkında da bir gerçeklik ortaya çıkmadı.

Kimliği belirlemeyen genç kadının üzerinde sadece bir tişört ve iç çamaşırı bulundu.

OLAYIN ÖZETİ

Bolu Merkeze bağlı Yenisefa Köyü yolu üzerinde bulunan postacı kardeşler çeşmesinden su içmek için duran S.T. ve eşi A.T. çeşmenin arkasında bulunan Çamçukuru deresinden kameraları ile görüntü almak yaklaşık yedi metre yüksekliğindeki şelaleye ilerledi.

Şelaleye 5 metre kala, bir çift siyah renkli bayan ayakkabısı ve kemikleri görünen ceset görmelerinin ardından, Bolu Dağı Jandarma Karakoluna giderek haber verdiler.

30 - 35 yaşlarında olduğu düşünülen siyah saçlı kadın cesedinin, yapılan otopsi ve Adli Tıp incelemesi sonucu yaklaşık 3 – 6 ay önce öldüğü değerlendirildi. Ölüm cesedi ve ölen kadının kimliği belirlenemedi. 22 yıl önce işlenen bu cinayetin zaman aşımı da 02 Kasım 2020 tarihinde maalesef doldu.

TANIKLAR MÜRACAAT ETMELİ

Yetkililer, Bolu’da 4 faili meçhul cinayetin aydınlatılabilmesi için cinayet günü ve sonrası olaylara tanıklık eden ve bu güne kadar hiç konuşmayan, cinayetler hakkında bilgisi bulunan kişi veya kişilerin bir an önce adli mercilere müracaat etmelerini ve faili meçhul dosyaların aydınlatılması için vatandaşların yardımda bulunmalarını istediler.