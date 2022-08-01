Haber: Uğur Balaban

Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahur, tüm Türkiye’de etkisini gösteriyor. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan hava tahmin verilerine göre ilimiz Bolu’da bu sıcaklardan nasibini alacak.

İşte Bolu’nun 7 günlük hava durumu;

1 Ağu Pazartesi, Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en yüksek 27, en düşük 18,

2 Ağu Salı, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 26, en düşük 18,

3 Ağu Çarşamba, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 28, en düşük 17,

4 Ağu Perşembe, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 28, en düşük 18,

5 Ağu Cuma, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 28, en düşük 17,

6 Ağu Cumartesi, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 28, en düşük 17,

7 Ağu Pazar, Güneşli, hava sıcaklığı en yüksek 32, en düşük 20 derece olması bekleniyor.