banner128

banner101

24 Şubat 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’nun 7’nci kardeş şehri Zivinice oldu

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Yılmaz, “Bosna Hersek’e gittiğinizde kendinizi Türkiye içinde herhangi bir ile gitmiş gibi hissedersiniz çünkü oradaki insan yapısı tamamen bizimle özdeş” dedi.

    24 Şubat 2017 Cuma 10:17
    Bu haber 55 kez okundu
    Bolu’nun 7’nci kardeş şehri Zivinice oldu
    Foto galeriye git

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu Belediyesi ve Bosna Hersek Zivinice arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bolu’nun 7’inci kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Zivinice şehri ile yapılan protokol imza törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri ile Bolu Belediyesi ve Zivinice Belediyesi daire müdürleri katıldı.

    “Bizi çok seviyorlar”

    Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan bağlarını devam ettirdiğini belirten Başkan Yılmaz, “Bosna bizim tarafımızdan bakıldığında çok özel bir yer. Hatta İstanbul bile daha fethedilmeden önce Kosova Savaşı yapılmış ve o bölgeler alınmış. Bizim Osmanlı ile olan bağımız Cumhuriyetten sonra biraz kopmuş gibi görünse de Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan bağları, gelenek ve görenekleri halen daha devam etmektedir. Ayrıca bizim onları sevdiğimizden daha çok bizi seviyorlar diyebilirim” dedi.

    “Bolu çok güzel bir şehir”

    Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç ise, protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  “Bundan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu anlatamam. Dört gündür Bolu’dayız ve Bolu gerçekten çok güzel bir şehir. Başkanımız çok başarılı ve çalışkan bir başkan. Bolu’nun insanları da çok misafirperver ve sıcakkanlı, biz burada çok güzel ağırlandık. Ben sizleri de Zivinice’ye bekliyorum ve bu kardeşliğin hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu..

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Eğitimsizlik
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129