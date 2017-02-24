HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu Belediyesi ve Bosna Hersek Zivinice arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bolu’nun 7’inci kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Zivinice şehri ile yapılan protokol imza törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri ile Bolu Belediyesi ve Zivinice Belediyesi daire müdürleri katıldı.

“Bizi çok seviyorlar”

Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan bağlarını devam ettirdiğini belirten Başkan Yılmaz, “Bosna bizim tarafımızdan bakıldığında çok özel bir yer. Hatta İstanbul bile daha fethedilmeden önce Kosova Savaşı yapılmış ve o bölgeler alınmış. Bizim Osmanlı ile olan bağımız Cumhuriyetten sonra biraz kopmuş gibi görünse de Bosna Hersek’in Osmanlı ile olan bağları, gelenek ve görenekleri halen daha devam etmektedir. Ayrıca bizim onları sevdiğimizden daha çok bizi seviyorlar diyebilirim” dedi.

“Bolu çok güzel bir şehir”

Zivinice Belediye Başkanı Samir Kamenjakoviç ise, protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bundan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu anlatamam. Dört gündür Bolu’dayız ve Bolu gerçekten çok güzel bir şehir. Başkanımız çok başarılı ve çalışkan bir başkan. Bolu’nun insanları da çok misafirperver ve sıcakkanlı, biz burada çok güzel ağırlandık. Ben sizleri de Zivinice’ye bekliyorum ve bu kardeşliğin hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu..