Bolu’nun % 97’si okuryazar

Haber .Erdal Tanrıverdi

TÜİK Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Bolu ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı %3,06 oranıyla 8 bin 606 iken, 2019 yılında %2,80 oranıyla 7 bin 947 kişi oldu. Bolu ilinde 2018 okuma yazma bilen sayısı % 96,94 oranıyla 272 bin 885 kişi olurken 2019 yılında % 97,20 oranıyla 275 bin 562 kişi oldu. Bölgemizde bulunan diğer illerimizde ise durum şöyle;

SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Sakarya ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı yüzde 2,59 oranıyla 23 bin 203 iken, 2019 yılında yüzde 2,36 oranıyla 21 bin 534 kişi olmuştur. İlimizde 2018 okuma yazma bilen sayısı yüzde 97,41 oranıyla 872 bin 355 kişi olurken 2019 yılında yüzde 97,64 oranıyla 889 bin 536 kişi olmuştur.

KOCAELİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Kocaeli ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı %1,97 oranıyla 33 bin 480 iken, 2019 yılında %1,80 oranıyla 31 bin 364 kişi olmuştur. Kocaeli ilinde 2018 okuma yazma bilen sayısı % 98,03 oranıyla 1 milyon 666 bin 461 kişi olurken 2019 yılında % 98,20 oranıyla 1 milyon 709 bin 853 kişi olmuştur.

DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Düzce ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı %2,92 oranıyla 10 bin 152 iken, 2019 yılında %2,68 oranıyla 9 bin 437 kişi olmuştur. Düzce ilinde 2018 okuma yazma bilen sayısı % 97,08 oranıyla 337 bin 837 kişi olurken 2019 yılında % 97,32 oranıyla 342 bin 423 kişi olmuştur.

YALOVA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Yalova ilinde okuma yazma bilmeyen sayısı %1,93 oranıyla 4 bin 267 iken, 2019 yılında %1,76 oranıyla 3 bin 948 kişi olmuştur. Yalova ilinde 2018 okuma yazma bilen sayısı % 98,07 oranıyla 216 bin 685 kişi olurken 2019 yılında % 98,24 oranıyla 220 bin 013 kişi olmuştur.