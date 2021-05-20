Bolu’nun aile istatistikleri

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 yılı aile istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü.

BOLU’NUN AİLE İSTATİSTİKLERİ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’da 2008 yılında 3,60 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 2,95 kişiye düştüğü görüldü. TÜİK verilerine göre, 2020 yılında ilimizde yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının yüzde 21,1 oldu. Verilere göre ayrıca 2020 yılında ilimizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 60 bin 610 oldu. evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, ilimiz Bolu’da 2020 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 0,9 akraba evliliği olduğu görüldü.

AKRABA EVLİLİĞİ EN DÜŞÜK KÜTAHYA’DA

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2020 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 28,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,2 ile Diyarbakır oldu. Verilere göre, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 72,6 ile Osmaniye oldu. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 53,7 ile Tunceli oldu. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Bu oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Açıklanan verilere göre, toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,6 ile Mardin oldu. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde ayrıca 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 0,5 ile Kütahya olduğu görüldü.