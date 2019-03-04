Bolu’nun babası İzzet Baysal’ı anıyoruz

Haber: Kasım ŞAHİN

5 Mart 2000 tarihinde 93. yaşında hayata gözlerini yuman Bolu’muzun babası, büyük hayırsever İzzet Baysal’ı, vefatının 19. sene-i devriyesinde her yıl olduğu gibi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Anıt Mezarı’ndabir kez daha anacağız.

1987 yılında kurduğu İzzet Baysal Vakfı’yla Bolu’ya ve Bolu halkına sağlıktan kültüre, spordan sanata, eğitimden sosyal yardımlara kadar birçok alanda destek veren İzzet Baysal, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "TC Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile onurlandırıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ODTÜ, Mimar Sinan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi senatoları tarafından da "Eğitimde Onursal Doktora" payesi verildi.

TBMM 2006 Yılında İzzet Baysal Vakfına TBMM Üstün Hizmet Ödülü verdi.

Bolulular, Bolu’nun kalkınması ve güzelleşmesinde en büyük paya sahip olan İzzet Baysal’a "Bolu’nun Babası" unvanını verdi. Şehrin en işlek caddesine "İzzet Baysal Caddesi" ayrıca Bolu ve Gerede’de birer mahalleye "İzzet Baysal Mahallesi" ismi verildi. Kentin en merkezi yerine ve Üniversite yerleşkesine sağlığında heykeli dikildi.

Büyük hayırsever İzzet Baysal’a, hayatı boyunca yaptığı hayırlardan hangisinin daha anlamlı ve değerli olduğu sorulduğunda; "Halkımızın ve gençlerimizin bakışlarında hissettiğim sevgi, bunların hepsine bedeldir" cevabını vermiş ve çok sevdiği gençlere şöyle seslenmiştir: “Sevgili gençler; size sunabildiğim bu imkanları dürüst ve gayretli çalışmaya, tasarruflu davranmaya ve sebatkar olabilmeye borçluyum. Sizin de aynı ilkelerle benzer imkanlara erişebileceğinizden eminim.”, “Sevgili gençler! içinizden nice Baysal’lar çıkacağına yürekten inanıyor ve sizleri seviyorum.”,

Bolululara ise; “Bolulular, bu vakıf sizindir ona sahip çıkınız” demiştir.

Biz de Olay Gündem Gazetesi olarak Bakanlar Kurulu kararı ile üniversite Gölköy Yerleşkesinde Anıt Mezarına, çok sevdiği üniversite gençliğinin ve Bolu halkının kalbine defnedilen Bolu’muzun babası İzzet Baysal’ı vefatının 19. yıldönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle yad ediyoruz. Anma töreni saat 13.00 Üniversite öğrencilerinin yürüyüşünün ardından saat 14.00’de anıt mezarda dualar eşliğinde yapılacak.