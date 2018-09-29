Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun yıllardır Bolu’da görevini başarıyla yapan ve herkesin yakından tanıdığı başarılı trafik polisi Ercan Bayraktar ve polis memuru Cevdet Soydemir ihbar üzerine trafik yol kontrolü yaptığı sırada Acar Nakliyat’a ait tırlarının tonajlarının fazlalığı nedeniyle kontrolden geçirilmesi için Ercan Bayraktar’a 1000 TL teklif ettiği iddia edilen Hüsnü Acar’ın davası Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Müşteki Polis Cevdet Soydemir Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Müşteki Polis Ercan Bayraktar açık duruşmada yer almazken, Cevdet Soydemir ifadesinde olay günü yaşananları anlattı:

“Olay günü biz şefim Ercan Bayraktar ile trafik yol kontrolünde görevlendirilmiştik. Esasen uyuşturucu ihbarı üzerine kontrol yapmaktaydık. Daha sonra yolda seyir halinde bulunan tırların ağır tonajlı olabileceğini tespit ederek kontrol yapmak amacıyla 2 tırı durdurduk. Aynı konvoydaki diğer 2 tır 300 metre geride durmuşlardı. Biz kontrol yapmaya başladığımız sırada sanık yanımıza geldi. Araçtaki yüklerin gümrük limanı yükü olduğunu ve sabaha intikal etmesi gerektiğini yoksa ceza yiyeceğini söyledi.

Biz araçların trafikte seyire uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra araçları serbest bırakacağımızı kendisine ilettik. Bunun üzerine şefim Ercan Bayraktara kendisine ait araçları bırakması hâlinde 1000 TL para verebileceğini söyledi. Bunun üzerine şahsi gözaltına aldık. Asayiş ekiplerine durumu bildirdik.”

Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi.