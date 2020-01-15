Bolu’nun bilinmeyenleri Bolutivi’de

Haber: Ceylan Beykoz

Doğasıyla, tarihiyle meşhur olan ilimiz hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Gölcük, Abant ve Yedigöller’iyle tanınan Bolu’nun daha nice bilinmeyen güzellikleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte sizlere bunları anlatacak olan bir instagram hesabı: bolutivi. Bolunun bilinmeyen yönlerini ve yerlerini anlatan bu hesap size çok fazla şey katacak. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşıp isminden sıkça bahsettiren bu hesap, Bolu’nun tanınan isimlerinden Gökhan Çolak’a ait. Mudurnu’nun saat kulesinden, Göynük’ün zafer kulesine bilinen bilinmeyen yerleri tanıtmayı hedefleyen Bolutivi sizlerin de desteğini bekliyor.