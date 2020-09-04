Bolu’nun bir değeri daha tescillendi

Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Başkanı Merhum Şerafettin Erbayram’ın uzun yıllar boyunca sürdürdüğü çalışmalar sayesinde “Bolu Çivril Fasulyesi”, menşe adı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Bolu Bağışçılar Vakfı adına tescil edildi.

Bolu’nun bir değeri daha tescillendi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Çivril Fasulyesi için Bolu Bağışçılar Vakfı’nın girişimleri ve Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yapılmıştı. Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumlu değerlendirildi. Bolu Çivril Fasulyesi, Bolu’nun Coğrafi İşaret almaya hak kazanan diğer bir ürünü olarak Bolu Bağışçılar Vakfı adına tescil edilmiş oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan coğrafi işaret seferberliği kapsamında 12 farklı ürün için coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Tescil başvurusu yapılan ürünler arasında yer alan, Merhum Şerafettin Erbayram’ın uzun yıllar üzerinde itina ile çalıştığı Bolu Çivril Fasulyesi de Bolu Bağışçılar Vakfı’nın girişimleri ve Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle coğrafi işaret tesciline kavuşmuş oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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