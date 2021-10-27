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Bolu’nun caddelerine kadın eli

Sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen ağaç yapraklarının temizliği her gün yapılıyor. Bolu Belediyesinin emekçi kadınları tarafından cadde ve sokaklar temizlendi.

Bolu’nun caddelerine kadın eli

Haber: Uğur Balaban

İzzet Baysal caddesinde bulunan ağaçlar sonbaharın gelmesiyle birlikte muhteşem görüntüler oluşturuyor fakat dökülen yapraklar ise sokaklarda çöp haline geliyor. İşte o zaman da devreye Bolu Belediyesinin emekçi kadınları giriyor. Caddede ulaşabildikleri her yeri temizleyen emekçi kadınlar toplum tarafından büyük takdir topluyor. Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünde bulunan uzayan çimleri kesen belediye ekipleri bir yandan da dökülen yaprakları temizledi. Gece-gündüz demeden soğuk-sıcak demeden çalışan emekçi kadınlar her sokağa el değdirmeye çalışıyor.

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