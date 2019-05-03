Bolu’nun çekiciliği

Haber: Aysun Beykoz

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından 6. kez hazırlanan "URAK iller arası Rekabetçilik Endeksi-2018" sonuçları açıklandı. Türkiye'deki 81 ili "Yaşam, Eğitim, Yatırım, Altyapı, Hizmet, Ulaşım, Güvenlik" gibi 85 ayrı başlıkta tek tek analiz eden araştırmada, Türkiye'deki tüm şehirler, sosyo-ekonomi, ticari, eğitim, altyapı gibi bir çok başlıkta incelendi.Türkiye'de 81 ili kapsamlı olarak inceleyen tek çalışma olan URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi'nde, son beş yılın verileri incelendi. Dünya tarihinde ilk defa şehirlerde yaşayan nüfusun kırsal alanı geçtiğine işaret eden araştırmada, şehirlerin teknolojiyi daha yoğun kullanıyor olmasının ve kalifiye iş gücünü kendine çekmesinin, şehirlerin tercih edilmesinde önemli etkenler arasında yer aldığını öngörüldü.Genel Endeks sonuçlarına göre sıralamalara bakıldığında bu dönem ilk kez Bolu, Aydın ve Gaziantep'in en rekabetçi ilk 20 il arasına girerken, Genel Endeks sonuçları yıllar itibarıyla incelendiğinde, beş dönem boyunca sırası devamlı yükselerek çekim gücü artan ve artma eğiliminde olan iller ise Yalova, Düzce ve Uşak oldu.

Endekse göre üretim ve ticarette çekim gücünü artıran 10 il ise Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Bolu, Uşak, Isparta, Erzurum, Kars, Sinop ve Artvin oldu. Bolu "Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi" dışındaki "Yenilikçilik, Üretim ve Ticaret, Yaşanabilirlik" alt endekslerinin sıralamasında yer bulamadı.