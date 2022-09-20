Bolu’nun çınarı Aladağspor’da yeni Başkan Tahir Çetin

Haber: Okay Özcan

Bolu Amatör Küme’de 1985 yılından bu yana aralıksız faaliyet gösteren Aladağspor Kulübü olağanüstü kongresi gerçekleşti. Aladağspor Kulübü tesislerinde büyük bir katılımla gerçekleştirilen kongrede 15 yıllık başkanlık görevini sürdüren Ayhan Ceyhan görevini Tahir Çetin’e devretti. Kongre sonrası yeni başkan Tahir Çetin eski başkan Ayhan Ceyhan’a plaket takdim etti.

Kongre sonrası konuşan eski başkan Ayhan Ceyhan, “Aladağspor Kulübünün Üyeleri ve Sevenleri, bana 2007-2008 futbol sezonundan bu güne kadar yani 15 yıl Aladağspor Kulüp başkanlığı görevini layık gören siz değerli üyelerimize, benimle birlikte görev yapan yönetim kurulu görevini icra eden arkadaşlarıma, antrenörlerimize, futbolcu kardeşlerime, taraftarlarımıza, büyüklerime ve özellikle başta eşim olmak üzere aileme çok teşekkür ederim. Bana her zaman gösterdiğiniz sevgi ve saygı için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her birinizi sevgilerimle kucaklıyorum. Hakkınızı Helal edin, benim sizlerde varsa hakkım helal olsun Yeni seçilen Yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”

Aladağspor kulübü yeni başkanı Tahir Çetin ise, “Başkanımız Ayhan Ceyhan, 15 yıllık başkanlık sürecinde Aladağspor’un menfaatlerini hep ön planda tutmuştur. Bu süreçte kendisine destek olan yönetim kurulu üyelerine, taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Aladağspor’umuzun bayrağını daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzü kuran ve yıllarca ayakta tutan tüm eski başkan ve yöneticilerimize ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Aladağspor Yeni Yönetimi

Başkan Tahir Çetin,

Yönetim Kurlu Üyeleri; Nihat Demir, Gürkan Güler, Çetin Akçay, Erhan Karaçam, Muhittin Çetin, Erkan Aras, Fahrettin Yerlikaya, Harun Ceyhan, Murat Ceyhan, Ahmet Yazıcı.