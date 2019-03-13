Bolu’nun cinsel suçlar raporu

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

01.07.2007 ila 30.06.2016 yılları arasında Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar ve saldırı olgularının analizi ortaya çıkartıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Profesörlerinden Zehra Zerrin Erkol ile yazar Veyis Gündoğdu tarafından hazırlanan teze göre 9 yıl içerisinde Bolu’da toplam 148 dava görüldü.Cinsel istismara uğrayan mağdurların 131’i 12-19 yaş arasında kız çocuğu ve genç kız olduğu, 17’sinin ise 8 ila 12 yaş arasında erkek çocuğun olduğu belirlenirken, mağdurların yüzde 58’inin zorunlu eğitim çağında, cinsel istismara uğrayan kadınların yüzde 86’sının bekar olduğu, çocuk ve kadınların yüzde 72’sinin vajinal yolla tecavüze uğradığı tespit edildi.

Yapılan geniş çaplı araştırmada 22 mağdura dokunma ve elle taciz yapıldığı, 14 mağdura ise ters ilişkiden tecavüz edildiği, mağdurların yüzde 6.8’nin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve 9 yıl içerisinde bu suç oranının yüzde 0.435 kat arttığı, saldırganların hepsinin erkek olduğu ve yaşlarının ise 15 ile 38 arasında olduğu ortaya çıktı.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Hazırlanan tezin amaç bölümünde de şu görüşlere yer verildi; Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kişinin temel hak ve özgürlüğü yanında beden bütünlüğüne yönelik cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismarıda içeren son yıllarda gittikçe artan insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Cinsel suçlar kişinin rızası olmaksızın gözle süzme gibi nispeten basit nitelikli davranışlardan, cinsel haz almaya yönelik hareketler ve en uç̧ noktada ırza geçmeyide kapsayan geniş bir yelpazeden oluşur. Çalışmamızda Bolu İli içerisinde meydana gelmiş ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmış cinsel istismar / saldırı olgularının analiz edilerek; mağdurların sosyo-demografik özelliklerinin, risk faktörlerinin ve sanıkların profilinin incelenmesi,tespit edilen özelliklerin değerlendirilmesiyle yeni vakaların önlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Materyal ve Metod: Çalışmamız01/07/2007 – 30/06/2016 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı'ndaretrospektif olarak yürütülmüştür.Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmış tüm cinsel istismar / saldırı olgularının dava dosyalarındaki adli ve tıbbi belgeler incelenerek, mağdurların sosyodemografik özellikleri, genel beden ve anogenital bölge muayene bulguları, konsültasyon ve laboratuvar tetkik sonuçları, mağdurların ve sanıkların genel profilleri, olaya ilişkin detaylı özellikler tespit edilerek cezanın tayininde etkili faktörler belirlenmiş ve istismara neden olabilecek risk faktörlerinin ortaya konmuştur.

VERİLEN CEZALAR

Çalışmalarda Saldırganların %91,8'i mağdurun çevresinde sosyal ilişki kurduğu kişilerden olduğu belirlendi. Mahkemelerce sonuçlanan dava sonuçlarına göre en sık (%49,3)mahkumiyet kararı verilmiş bunu beraat (%20,3), düşme (12,8) ve denetimli serbestlik (%8,8) kararları izlemiştir. Çalışma sonucunda, çoğunluğu çocukluk yaş grubunda olan kadın ağırlıklı mağdurların yanında tamamı erkek olan saldırganların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde ülkemizde yayınlanmış çalışmalar ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Olay sırasında gerçekleşen penetrasyon, psikolojik ve fiziksel şiddet hatta birlikte silah kullanımı mağdur üzerinde ruhsal patoloji oluşumuna olumsuz yönde etkisi çok açık şekilde gözlenmiştir. Bütün bu verilerin ilgili kurumlarca oluşturulacak önleme ve koruma programlarında dikkatlice değerlendirilmesinin katkı sağlayacağı şüphesizdir. Ayrıca mahkemelerce karara bağlanmış dava sonuçlarında dikkat çeken düşük mahkûmiyet oranları; konunun uzmanı olmayan tecrübesiz hekimlerce yapılan muayene yanında biyolojik materyal alma ve değerlendirmede yetersiz koşullardan yargı sürecinde oluşan aksaklıklara kadar olan prosedürün ilgili kurumlarca tekrar gözden geçirilmesi ve önlemlerin ivedi alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.