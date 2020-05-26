Haber: BMA

Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilimiz Bolu’da 2020 yatırım programı kapsamında Seben ilçesi Taşlıyayla Göleti sulama işinin başlayacağı açıklandı. DSİ’nin açıklamasının ardından Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, projenin detaylarına değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

EKONOMİYE 23 MİLYON TL’LİK KATKI

Başkan Fatih Kavak konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Seben Gölü Sulama Projesinin gerçekleşmesiyle birlikte 32 bin 800 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 23.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

“BOLU’NUN ÇUKUROVASI SEBEN”

Projede emeği geçenleri de unutmayan Başkan Kavak açıklamasında ayrıca, “Bu projenin hayata geçmesi için büyük özveri gösteren Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'e Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'ye, İl Başkanımız Nurettin Doğanay'a çok teşekkür ederim. Seben'in kaderi değişecek, kuru tarımdan sulu tarıma geçilecek, ürün çeşitliliği ve toprak değerimiz artacak. Bolu’nun Çukurova’sı Seben” ifadelerine yer verdi.