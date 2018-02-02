Haber: Aysun Beykoz

Konut metrekare fiyatlarındaki artışın baz alındığı araştırmada fiyatların en fazla arttığı kent yüzde 27 ile Balıkesir oldu. Bu sıralamayı yüzde 24 ile Bolu takip ederken Ordu, Muğla, yüzde 23 ile Isparta, yüzde 22 ile Kırklareli ve Edirne, yüzde 21 ile Burdur, yüzde 20 ile Kastamonu, yüzde 19 ile Yozgat listede ki yerini aldı. Endeksa yönetici Görkem Öğüt’ün araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede ulaşım ve yatırım projelerinin gayrimenkul değerini en fazla etkileyen unsurlar olarak öne çıktığını söyledi. Öğüt, "Projelerin etkilediği bölgelerdeki değer artışı diğer bölgelere göre oldukça yüksek seviyede. Doğal güzellikleri ve ulaşımı kolay olan bölgeler, 2017'de de yabancı yatırımcının ilgi odağı oldu ve gayrimenkul fiyatlarında artışa neden oldu." diye konuştu.