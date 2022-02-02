Bolu’nun dış ticaret istatistikleri açıklandı



Haber: C. Kutay Aykan

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %24,9, ithalat %29,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU’DA İHRACAT % 43,5 ARTTI, İTHALAT % 54,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 43,5 artarak 14 milyon 130 bin dolar, ithalat % 54,5 artarak 18 milyon 994 bin dolar olarak gerçekleşti.

KOCAELİ’DE İHRACAT %45,5 ARTTI, İTHALAT % 34,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,5 artarak 1 milyar 173 milyon 452 bin dolar, ithalat % 34,4 artarak 1 milyar 416 milyon 662 bin dolar olarak gerçekleşti.

SAKARYA’DA İHRACAT % 4,8 AZALDI, İTHALAT % 4,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azalarak 564 milyon 505 bin dolar, ithalat % 4,4 artarak 393 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE’DE İHRACAT % 80,4 ARTTI, İTHALAT % 47,3 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 80,4 artarak 30 milyon 978 bin dolar, ithalat % 47,3 artarak 21 milyon 914 bin dolar olarak gerçekleşti.

YALOVA’DA GÖRE İHRACAT % 8,9 AZALDI, İTHALAT % 41,8 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,9 azalarak 117 milyon 496 bin dolar, ithalat % 41,8 artarak 103 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleşti.