Bolu’nun dış ticaret istatistikleri

Haber: Uğur Balaban

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,1 azalarak 18 milyon 584 bin dolar, ithalat % 44,2 azalarak 8 milyon 010 bin dolar olarak gerçekleşti.

KOCAELİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,7 artarak 1 milyar 490 milyon 672 bin dolar, ithalat % 35,2 artarak 1 milyar 680 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.

SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 532 milyon 616 bin dolar, ithalat % 5,3 azalarak 271 milyon 440 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 42,6 artarak 34 milyon 670 bin dolar, ithalat % 44,6 artarak 26 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti.

YALOVA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 181,4 artarak 129 milyon 509 bin dolar, ithalat % 46,8 artarak 97 milyon 341 bin dolar olarak gerçekleşti.