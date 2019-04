Bolu’nun eğitimde parlayan yıldızı ‘İmza Koleji’

Haber: BMA

İmza Koleji, İmza Anadolu Lisesi ve İmza Ortaokulu olarak Bolu merkezinde eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Güçlü ve kaliteli eğitim kadrosu ile öğrencilerin akademik, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimlerini sağlamanın yanı sıra kurumsal anlamda da güvenirliğini ön planda tutarak adından söz ettiriyor.

EĞİTİM ALANINDA “BAŞARI” NIN SIRRI.

“Eğitim alanında başarılarınızın sırrı nedir?” sorusuna İmza Eğitim Kurumları Kurucuları Eşref Tarsuslu ve Gizem Oğur sorularımızı cevapladı. Tarsuslu ve Oğur şu açıklamalarda bulundu: “Öncelikle biz birer eğitimci ve eğitim danışmanıyız, öğretmen kadromuz, personelimiz ve öğrencilerimiz ile bir AİLE kavramını ve BİZ OLMAK kavramını benimsedik. Bu kavramları benimseyen eğitimcilerimizle de ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Eğitim ve öğretim planlamamızı; eğitimin bir araç değil bir amaç olduğu bilinci ile yapıyor ve her geçen gün geliştiriyoruz. Bu ideallerle güçlü ve daima büyüyen kurumumuzda, kaliteyi ideal edinmiş kadromuzla, aile bilinci ile çocuklarımızı yetiştiriyor ve onların yaşam alanlarına güzel dokunuşlar sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin sadece öğretmeni değil, aynı zamanda eğitim danışmanları ve yol göstericileriyiz. Mutlu, sevgi dolu, başarılı bir ortamda eğitim alan öğrencilerimizi, özgüvenli ve bilinçli kişilikleri ile başta ailelerine sonra da vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyor ve bununla gurur duyuyoruz.

İMZA AİLESİ GÜÇLENEREK BÜYÜYOR

2019-2020 eğitim öğretim yılında da kayıtlarımız yoğun ilgi ile devam ediyor. İmza Eğitim Kurumları çatısı altında açtığımız beşinci kurumumuz olan okullarımızın görmüş olduğu yoğun ilginin yanı sıra, yeni dönemde ÖZEL İMZA KİŞİSEL GELİŞİM ve YETENEK KURSUMUZU da Bolumuzun eğitim hayatına katarak, lise mezun KPSS, DGS hazırlık, Resim, Müzik ve Yabancı dil alanlarında da eğitime hizmet vermeye devam edeceğiz. İmza Eğitim Kurumları Ailesi’ni sağlam adımlarla her geçen gün büyütüyoruz. ‘BİZ YATIRIMLARIMIZI İNSANA YAPIYORUZ ‘

GÜNEŞ BALÇIK İLE SIVANMAZ

Kurum olarak ileri daima ileri diyor ve her zaman eğitim kalitemizi arttırıyoruz. O bunu söylemiş, bu dedikodu var, şu konuşmalar var gibi şeylere hiç takılmadık, çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Biz İmza Eğitim Kurumları kadrosu olarak, daha güzele ve iyiye nasıl ulaşılırın peşindeyiz. Tüm ekibimiz ve öğrencilerimizle çalışmaya ve üretmeye, ürettikçe güzelleşmeye ve ışıldamaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Güneş balçıkla sıvanmaz! Başarının, iyiliğin ve sevginin tohumları öğrencilerimizle büyüdükçe güneşimiz daha da parlıyor.

Güçlü, kaliteli ve güvenilir kadromuz ile sürekli büyüyen İMZA AİLESİ olarak, daima ileriye bakıyor, Bolumuza, vatanımıza eğitimin her alanında hizmet etmeye devam ediyoruz. Tek işimiz prensibimiz olan ‘AZ LAF ÇOK İŞ’ felsefesi ile çalışma bilincini edinmiş, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen, vatana ve millete faydalı, bilinçli bireyler yetiştirmek.

MALİ, İDARİ, AKADEMİK VE BİRÇOK ALANDA GÜÇLÜ BİR KURUMUZ

İmza Eğitim Kurumları mali açıdan, idari yönden, akademik, sportif, sanatsal ve sosyal başarıları ile okul kültürünü öğrencilerinde oluşturmuş ve birçok alanda rüştünü ispatlamış bir kurumdur. Bünyemizde bulunan öğrencilerimizi, hayatın her alanına hazır, kendi ayakları üzerinde durabilecek, değişen ve gelişen dünya bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Çünkü gelişen teknoloji ve olanaklarla her alana ulaşımı kolaylaşan ve küçülen dünyada, artık çocuklarımız sadece yaşadığı şehir ile değil tüm dünyadaki yaşıtları ile yarışabilecek şekilde kendilerini geliştirmelidir. Bu bilinçle her öğrencimiz hem iyi bir akademik alt yapıyla hem de kendine uygun, gelişimini ve özgüvenini tamamlayabileceği sosyal ve sportif aktivitelerle eğitimini tamamlar.

EĞİTİMDE KALİTE VE GÜVENİN ADI İMZA EĞİTİM KURUMLARI

İmza Koleji olarak amacımız bu güzel ve eşsiz vatanımızın diğer illerinde de en yakın zamanda şubelerimizi açarak, kaliteli eğitim anlayışımızı ülkemizin her köşesine taşıyabilmektir. Eğitimde kalite ve güvenin adı olan İmza Koleji bünyesindeki her velimiz ve öğrencimizle ‘İmzalı Olmak Ayrıcalıktır’ demeye ve ayrıcalıklarımızı 2019-2020 eğitim öğretim yılında da keyifle ve gururla yaşatmaya devam edeceğiz.”