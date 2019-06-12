Bolu’nun eğlence mekanı ihaleye çıkıyor

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı 1. oturumu geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan ilk oturumda birim müdürlüklerinden gelen konular görüşülerek karara bağlandı.

O YER “PARK ALANI” OLACAK

Toplantının 3. gündem maddesi “b” bendinde, seçim öncesinde Bolu kamuoyunu ayağa kaldıran Kültür Mahallesi’nde yolda başlatılan inşaat alanı ile ilgili konu görüşüldü. Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın inşaat yapılması için sattığı ve geçtiğimiz ay Bolu Belediyesi Encümeni tarafından inşaat ruhsatı iptal edilen yerin “Park Alanı” olarak kullanılması konusu Meclise sunuldu. Oy birliği ile alınan karar ile kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan yerle alakalı konu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevk edildi.

LUNAPARK İHALEYE ÇIKIYOR

Belediye Meclisi’nde alınan bir diğer karar ise ilimiz Karaçayır Mahallesinde bulunan lunaparkın ihaleye çıkarılması oldu. Uzun yıllardır Bolu halkının eğlence mekanı haline gelen lunaparkın 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oylandı. Oy birliği ile alınan karar ile lunaparkın ihaleye çıkarılması için Encümen yetkilendirildi. İhale ile ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.