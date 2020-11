“Bolu’nun emrindeyiz”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü öncülüğünde adeta Ankara’ya çıkartma yapan Belediye ve AK Partili İlçe Başkanları; ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ardından da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile bir araya geldiler. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın da yer aldığı heyet ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakanlıkta bir araya geldi. Tüm ilçelerin talep ve projelerinin tek tek ele alındığı toplantıda, Bakan Ersoy ilgili bürokratlara bizzat talimat vererek taleplerin bir an önce karşılanarak, projelere de destek verilmesini istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sonrası Boluluların Ankara’daki bir anlamda evleri haline gelen Tarım ve Orman Bakanlığına geçen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ve beraberindeki Bolu heyeti, burada Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile bir araya geldiler. Tarım ve Orman Bakanlığındaki Bolu ile ilgili talep ve projelerin ele alındığı bu toplantıda aynı zamanda Bolu’nun diğer Bakanlıklarda bekleyen talepleri de değerlendirilerek, çözün noktasında istişarelerde bulunuldu.

“BOLU’NUN HER TALEBİNİ, HER PROJESİNİ SIKI TAKİP EDİYORUZ”

Toplantı öncesi yaptığı konuşmada AK Parti Bolu ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde Bolu’nun emrinde olduklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “İl Başkanımız ve Milletvekillerimizle beraber sık sık bir araya gelerek; Bolu’nun sorunlarını istişare ediyoruz. Gerek Ankara’da gerekse de Bolu’da bu konularla yakından ilgilenmekteyiz. Beraber ilgili Bakanlıklarımıza giderek burada Bakanlarımız ve bürokratlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bolu’nun her talebini, her projesini sıkı takip ediyoruz. Bolu’muzun zaten şuanda her ilçesi adeta bir şantiyeye dönmüş durumdadır. Bunların da bir an önce bitirilmesi için gerekli desteği sağlayacağız. Yeni projelerinde Bolulu hemşehrilerimizin hizmetine kazandırılması için yakından takip ederek, Bolu’muzun her yönüyle önümüzdeki dönemde de gelişimi, değişimi ve gelişimini hız kesmeden devam ettireceğiz. Bizler AK Parti Ailesi olarak, Bolu’muzun emrindeyiz. Rabbim, Bizlere Memleketimize hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın inşaAllah” dedi.