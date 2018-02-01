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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • “Bolu’nun en büyük 3 odasından bir tanesiyiz”

    Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi Pazar günü gerçekleştirecekleri kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, 4 yıllık görev sürecinde oda olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 14:08
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    “Bolu’nun en büyük 3 odasından bir tanesiyiz”
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    Haber: Semih Baykal

    Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, oda yönetimi ve üyeleri Park Cafe’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Olağan Genel Kurulu öncesinde odasının yaptığı çalışmaları açıklayarak; “Yaklaşık 4 yıldır Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığını yürütmekteyiz arkadaşlarımızla beraber. 23 yıldır ticaret ile ticaret ile uğraşmaktayım. 4 sene önce bu odaya aday olmamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bizim böyle bir odamızın ve büromuzun olmamasından kaynaklıdır. Bir muhasebe bürosunda sığıntı gibiydik. Oraya gittiğimizde oradaki bayanın sizin hiçbir şekilde geliriniz yok sizin bir odanız yok demesi ile başladı. Çünkü bakıyorsunuz ortama Bolu’nun en büyük 3 odasında bir tanesiyiz. 5 yüzün üzerinde üyemiz var. Ama bir esnaf odamızın olmaması insanı rencide ediyor. Bizlerde arkadaşlar ile bu şekilde yola çıktık. 4 yıl önce seçimi kazanarak 4 yıldır da görevimizin başındayız.”

    “ODAMIZI 46 BİN TL BORÇLA ALDIK”

    Açıklamalarının devamında Yılmaz; “4 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları yemeklerle, istişarelerle arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. 4 yıl önce odamızı aldığımızda 46 bin lira bir borç vardı. Şu anda ise odamızda hatırı sayılı bir paramız var. Önümüzdeki Pazar günü saat 10.30’da seçimimiz var. Seçimimize inşallah bütün üyelerimizi bekliyoruz. Bizler 4 yıldır tamamen temiz, dürüst, ilkeli ve şeffaf bir şekilde odamızı yürütmeye çalıştık” dedi.

    “ERCOŞKUN’UN BÜYÜK EMEKLERİ VAR”

    Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun sayesinde 2’inci bir esnaf kefalet kooperatifi açıklarını ifade ederek; “Bizler esnafın içinden gelen insanlarız. Esnafın sorunlarını bilen insanlarız. Bizler taraflı tarafsız değil herkesin oda başkanlığını yapmaya çalıştık oda yönetimi olarak karşınızdayız. Yaklaşık bir yıl önce 2’inci bir Bolu’ya esnaf ve kefalet kooperatifi kazandırdık. Bu esnaf kefalet kooperatif kazandırmamızın sebebi de maalesef esnaflarımız, üyelerimiz şu anki esnaf kefalet kooperatifinden istedikleri şekilde yararlanamadıkları için 2’inci bir esnaf ve kefalet kurma zorunluluğu doğdu Bolu için ve bunu da sağolsun milletvekilimiz Ali Ercoşkun’un büyük gerçekten emekleri var. Onun sayesinde 2’inci bir esnaf ve kefalet kooperatifini gerçekleştirdik.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Terziler, Esnaf, Sanatkarlar, Odası

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