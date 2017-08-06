Haber: Gönül OLUTÜRK

İlimizin Kılıçarslan Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı Cumhuriyet Evleri alt kısmında Bolu’nun en büyük manavı olan ‘Sönmez Manav’ görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Yapılan açılışa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil EsenBolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahir Gayret, Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

İşletmenin sahibi olan Kenan Sönmez, manavı tanıtarak; “Bolu’nun en büyük manavıyız. Ürünlerimizin hepsi taze olmakla beraber amacımız müşterilerimize kaliteli ve güler yüzlü hizmet etmek” dedi.