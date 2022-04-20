Bolu’nun en gelişmiş ilçeleri!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye'deki ilçelerin sosyo - ekonomik gelişmişliklerini şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi verilerle ölçen araştırmaya göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi İstanbul Şişli oldu.

973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre Bolu Merkez ilçesi ilçeler arasında en gelişmiş 83.ilçe olarak kayıtlara geçti.

İLİMİZİN İLÇELERİ GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

973 ilçe arasından; Merkez ilçe 2.kademe gelişmişlik ile 83.sırada, Gerede 3.kademe gelişmişlik ile 333, Yeniçağa 3.kademe gelişmişlik ile 374, Mengen 4.kademe gelişmişlik ile 464, Seben 4.kademe gelişmişlik ile 571, Göynük 4.kademe gelişmişlik ile 585, Mudurnu 4.kademe gelişmişlik ile 602, Kıbrıscık 5.kademe gelişmişlik ile 756, Dörtdivan 5. Kademe gelişmişlik ile 828.sırada yer aldı.

NASIL BELİRLENDİ?

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri; üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı, ilkokul ve üzeri mezunu kadın oranı, imalat sanayi payı, ortalama LGS puanı, gayrimenkul birim satış fiyatı, pasaport sahipliği gibi verilerle ölçülüyor.