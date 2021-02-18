Bolu’nun en soğuk yeri

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken gece saatlerinde düşen sıcaklıklar don ve buzlanmaya neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Ocak Çarşamba’yı 18 Ocak Perşembe’ye bağlayan gece ölçülen en düşük sıcaklıklar belli oldu.

SAMAT KÖYÜ 3. OLDU

Açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da 8 ila 15 derece birden düşen sıcaklıklar etkisini gösterdi. Gerede ilçesi Samat köyü ölçülen -26,1 derece sıcaklık ile ülkemizin en soğuk 3. yeri oldu. Listenin başında -26,3 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesi, ikinci sırasında ise -26,2 derece ile Tokat’ın Artova ilçesi yer aldı.

SICAKLIK YÜKSELECEK

Öte yandan kar yağışının birkaç gün daha etkili olacağı ilimizde meteorolojik verilere göre Cuma günü sıcaklık en düşük -6 en yüksek 0, Cumartesi günü en düşük -13 en yüksek -2 derece, Pazar günü ise sıcaklık en düşük -9 en yüksek 2 derece olacak. Hafta başı itibariyle ise soğuk havanın etkisini kaybederek yerini az bulutlu ve güneşli havaya bırakmaya başlaması bekleniyor.