Bolu’nun enflasyonu uçtu



Haber:Erdal Tanrıverdi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Aralık ayında, TR42 (Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde %1,19 oranındaartarken, Türkiye genelinde %1,25 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgemizdeki fiyat artışı

%15,34 oranı ile Türkiye ortalaması %14,60’ın 0,74 puan üstünde gerçekleşti. 12 aylık ortalama Türkiye için yüzde 12,28 olurken, TR42 çevresinde bu artış yüzde 12,71 oldu.

Aralık ayı rakamlarına göre, bölgemizde fiyatı en çok artan madde yüzde 44.01’lik oranıyla karnabahar oldu. Aynı süreçte fiyatı bir ay öncesine göre en çok düşen ürün ise, yüzde 13,94’lük azalışla erkek kazağı oldu.

Bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler şöyle;

ARTAN: Karnabahar(%44,01), Patlıcan (%42,03), Ispanak(%29,52), Yeşil

Soğan (% 22,19), Yumurta(% 13,11)

AZALAN: Erkek kazağı(%-13,94), Çocuk kazağı (%-12,95), Portakal (%-12,85), Limon (%-12,32), Kadın botu (%-11,76)