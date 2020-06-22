Bolu’nun evladını tüm Türkiye bağrına basıyor

Haber: BMA

Bakan yardımcısı Metin, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin bizzat katıldığı Kars Barajının açılışı için Karsa gitti.

AÇILIŞI BİRLİKTE YAPTILAR

Açılıştan bir gün önce Karsa giden Bakan yardımcısı Fatih Metin, yetkililer tarafından havaalanında karşılandı. Karşılamanın ardından yapılan toplantıda, Kars barajı ve diğer yatırımlar hakkında bilgiler alan Metin, 475 bin 780 dekar tarım arazisi sulayacak ve 10 milyon kWh hidrolik enerji üretilecek olan Kars Barajının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı açılışa Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’de katıldı.

TARIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor ovasında 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşturacak olan Kars Barajı, İlde sulanabilir nitelikteki 1 milyon 573 bin 270 dekar arazinin %30’unun sulanması sağlayacak. Baraj aynı zamanda 2,24 MW kurulu gücündeki Etek santrali ile yıllık 10 milyon kWh enerji üretecek. 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak.

DİKTİĞİ FİDANIN İSMİNİ BOLU KOYDU

Bakan yardımcısı Fatih Metin Kars Barajının hizmete açılışının ardından Bakan Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte bölge ağaçlandırma faaliyeti kapsamında fidan dikti. Diktiği fidana Bolu adını veren Bakan yardımcısı Fatih Metin, samimi tavırları Karslı yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bakan yardımcısı Metin, fidan dikiminin ardından Çankırı’da yapılacak açılışlar için Kars’tan ayrıldı.