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02 Mart 2017 Perşembe
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    • Bolu’nun geleni gideninden fazla oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında Bolu’nun aldığı göç, verdiği göçten fazla oldu.

    02 Mart 2017 Perşembe 10:34
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    Bolu’nun geleni gideninden fazla oldu

    HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 31.12.2016 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Bolu’nun göç bilgileri açıklandı.

    TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Bolu 2016 yılında 18 bin 528 kişi göç alırken, 11 bin 762 kişiyi ise göç verdi. Bolu’nun aldığı net göç sayısı ise 6 bin 766 kişi oldu.

    2016 yılında 15 bin 306 kişi ile en fazla göç alan ve 8 bin 463 kişi ile en fazla göç veren Merkez ilçe olurken, Mudurnu ilçesi alınan-verilen göç oranında en fazla kaybı olan ilçeler arasında ilk sırayı aldı. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, Verilerine, Göre

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