Bolu’nun gözdesi “Patates”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu çiftçisinin 1 senelik emeği, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan patatesin hasadı devam ediyor. İlimizde, ekilen cinslere ve ekim zamanına bağlı olarak hasat zamanı değişkenlik göstermekle beraber Bolu patatesinde hasat devam etmektedir. Ekilen tohumluğun çeşidine bağlı olarak 2-4 ton dekardan verim bekleniyor. Küçükberk köyünde üretim yapan İlhami Güngör’e ait yaklaşık 12 dekar alanda yetişen patatesin, hasattaki ürün kalitesi, yapısı ve verimi ile göz doldururken fiyatlar da memnuniyetle karşılanıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 09:20