Bolu’nun gurur oldular

Haber: N. Halid Altundal

TÜBİTAK 2020 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri sonuçlandı. Ankara Bölge Değerlendirmelerinde birinci olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan Göynük Ortaokulu, Robotik Kodlama tematik alanında Türkiye birincisi olarak ilimize muhteşem bir başarı getirdi. "Kilitle Devreye Giren WC Sistemi ve Kaynakların Tasarrufuna Olası Etkisi" adlı projeleriyle birinci olan öğrenciler Ceren Ulutaş, Beliz Zeynep Oktay ve danışman öğretmen Sezai Güvenman’ın tasarladığı sistemin patent başvurusu yapılarak fikri mülkiyet hakları koruma altına alınacak.