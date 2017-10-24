Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Yurt Dışı Kadrosu belli oldu. Boss Spor Kulübü sporcusu Deniz Alagöz, Makedonya’nın Üsküp kentinde 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan XIII. Nemo Cup Yüzme Müsabakalarına katılacak sporcular arasına girerek büyük bir başarı göstermiştir. Alagöz’ün Üsküp’te düzenlenecek olan müsabakaya takılma başarısı ile ilgili Boss Spor Kulübü tebrik mesajı yayınladı. Mesajda “Boss Spor Kulübü olarak Sporcumuzun yolunun açık başarılarının daim olmasını diliyoruz. Kulübümüzde sporcu adaylarının kısa sürede günlük başarılar değil uzun vadede sürekli devam eden başarılar almasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.