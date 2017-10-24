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24 Ekim 2017 Salı
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    • Bolu’nun gururu BOSS yüzmeden

    Makedonya’nın Üsküp kentinde 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan XIII. Nemo Cup Yüzme Müsabakalarına Boss Spor Kulübü sporcusu Deniz Alagöz’da davet edildi.

    24 Ekim 2017 Salı 10:57
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    Bolu’nun gururu BOSS yüzmeden

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Yurt Dışı Kadrosu belli oldu. Boss Spor Kulübü sporcusu Deniz Alagöz, Makedonya’nın Üsküp kentinde 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan XIII. Nemo Cup Yüzme Müsabakalarına katılacak sporcular arasına girerek büyük bir başarı göstermiştir.  Alagöz’ün Üsküp’te düzenlenecek olan müsabakaya takılma başarısı ile ilgili Boss Spor Kulübü tebrik mesajı yayınladı. Mesajda “Boss Spor Kulübü olarak Sporcumuzun yolunun açık başarılarının daim olmasını diliyoruz. Kulübümüzde sporcu adaylarının kısa sürede günlük başarılar değil uzun vadede sürekli devam eden başarılar almasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Anahtar Kelimeler: Makedonya’nın, Üsküp, Kentinde, 11-12, Kasım

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