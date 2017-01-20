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20 Ocak 2017 Cuma
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    • Bolu'nun Gururu

    Polislik meslek hayatına başladığından itibaren başarıdan başarıya koşan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Bolu’nun Seben İlçesine kayıtlı Oğuz Çuhadar’a büyük ve çok önemli görev verildi.

    20 Ocak 2017 Cuma 21:49
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    Bolu'nun Gururu

    ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

    Bu güne kadar polislik meslek hayatında başarıdan başarıya koşan ve hatta Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevinde bir çok başarıya imza atan daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan hatta buradaki başarılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcılığına kadar getirilen Bolu’nun Seben İlçesine kayıtlı Çuhadır içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul C Bölgesinden sorumlu Emniyet Müdürü görevine getirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından il ve il içi tayinler gerçekleştirildi. İkinci sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı olan hemşerimiz Çuhadar çok önemli bir göreve getirildi. Çuhadar A,B,C, olarak ayrılan üç bölgeden C Bölgesinin Emniyet Müdürü oldu. Çuhadar’ın C Bölgesi olarak adlandırılan Anadolu Yakasındaki Tüm İlçeleri kapsıyor. Ayrıca Çuhadar, 14 ilçede yaklaşık 4.7 milyon vatandaşa hakim olacak. Çuhadar’a yeni görevinde başarılar dileriz.

    Anahtar Kelimeler: Polislik, Meslek, Hayatına, Başladığından, Itibaren

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