Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin her bölgesinde yetiştirilebilmesiyle ünlü olan Bolu Patatesi’nin Mudurnu 100. Yıl köyünden sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ilgi odağı oldu. Tarladan çıkarılan bir patatesin bayağı iri olması üzerine tartan çiftçiler kilosunun 1 kilo 870 gr olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bir diğer resimde Bolu merkeze bağlı Karamanlar Köyü’nden geldi. Paylaşılan bir bal kabağının görüntüsünün 10 ila 25 kilo arasında değişiğini gören vatandaşlar resme büyük beğeni desteği vererek “Helal olsun” yorumunu yaptılar.





