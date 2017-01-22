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22 Ocak 2017 Pazar
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    • Bolu’nun “Hususi”leri kimler?

    Ülkenin kılcal damarlarına kadar sızmış olan Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri teker teker yakalanıp cezalandırılırken, asıl tehlikenin örgütle bugüne kadar hiç bağı olmamış gibi gösterilen ‘Hususi’ler olduğu ortaya çıktı.

    22 Ocak 2017 Pazar 14:29
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    Bolu’nun “Hususi”leri kimler?

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Adını ilk kez Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce duyduğumuz Hususiler, FETÖ'nün en tehlikeli ekibi olarak adlandırılıyor.

    Bugüne kadar örgütün diğer elemanlarıyla hiçbir bağ kurmamış, örgütün okullarında okumamış, Bank Asya ile çalışmamış olan ‘Hususiler‘in tek bağlantı noktası terör örgütü lideri Fethullah Gülen. Türkiye'de hala açığa çıkarılamamış olan ‘Hususiler‘in sayısı ise azımsanamayacak derecede. Alt elemanlarıyla birlikte 4-5 bin kişi olan Hususiler için diğer örgüt elemanlarına yasak olan herşey serbest bırakılmış. Özellikle mühendis ve ilahiyat kökenlilerden oluşan ‘Hususiler‘ için zina, içki gibi her türlü yasak Fethullah Gülen tarafından serbest sayılıyor. TSK, MİT, yargı ve emniyette görev yapan örgütün gizli elemanlarının aylık gelirlerinin ise 100 bin TL civarında olduğu iddia ediliyor.

    HALA İÇİMİZDELER VE GÖREVDELER...

    Örgütün en gizli ve tehlikeli elemanları Hususi'ler hala aramızda ve örgüt adına görevlerine devam ediyorlar. Fethullah Gülen tarafından özellikle bulundukları illerden ayrılmamaları istenen üst düzey örgüt elemanları tehlike saçmaya devam ediyorlar. Örgüt lideri terörist Fethullah Gülen ve diğer üst düzey FETÖ üyesi elemanların özel önem verdiği Bolu'daki Hususi'ler ise merak ediliyor.

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