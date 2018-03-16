Haber: Kasım ŞAHİN

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tanesi 100 Bin TL olan 4 adet son model motosikleti Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde kullanılmak üzere Bolu’ya gönderdi. Yunus motosikletlerinin yanı sıra İl Özel İdare tarafından tanesi 170 bin TL olan iki adet araçta hizmete sokuldu.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yeni kurulan yunus biriminin halkın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğini belirterek; “Yunus timleri, özellikle İzzet Baysal Caddesinde ve halkın yoğun olduğu yerlerde hizmet verecek. 155 Polis İmdat hattından yapılan anonslarda olaylara müdahalede bulunacak birimlerin başında olacak ve sıcak temas sağlayacak. Yunuslarımız Bolu halkının huzur ve güvenliğini sağlamak açısından görev yapacaktır. 8 personelimiz 3 hafta eğitim gördekten sonra, sertifika ve motosiklet birimi olmaya hak kazandılar” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş’ta, yeni kurulan yunus birimimin Bolu’ya emniyet açısından yeni bir soluk getireceğini dile getirerek; “Emniyet teşkilatımız bu güne kadar halkımızın can ve mal güvenliği, huzuru için canla başla görev yapmaktaydı. Yeni kurulan 8 kişilik yunus timiyle halkımızın huzuru da güvenli hale getirilecektir. Allah kaza ve bela vermesin. Bolu halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Törenlere Emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Emniyet Müdür Yardımcıları ve emniyet personeli katıldı.

Yeni kurulan Yunus ekipleri sertifikalarını aldıktan sonra düşmana korku, dosta güven veren muhteşem bir gösteri sundular. Gösteri sonrası Bolu Valisi Aydın Baruş, Yunus kıyafeti ve şapkasını giyerek, hizmete giren motosiklet ile pistte tur attı. Daha sonra katılanlara ikramda bulunuldu.