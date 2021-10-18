Bolu’nun huzurunu kaçırdılar

Haber: C. Kutay Aykan

16 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde husutmetlisi sandığı suçsuz günahsız paketçiyi vuran Adanalı Cuma A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Olay şöyle gelişti; saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre A.Y., sipariş götürdüğü adresi bulamayıp mahallede gezmeye başladı. Adresi bulamayan A.Y hareket halindeyken Cuma A., yanında getirdiği tabanca ile 4 el ateş açtı. A.Y’yi husumetli olduğu biriyle karıştıran Cuma A genç kuryeyi bacağından yaraladı. Kuryenin “Yapma ben kuryeyim” demesinin ardından ateş etmeyi bırakan C.A’nın sakinliği ve soğukkanlı davranışları genç kuryeyi şaşkına çevirdi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

“BAŞKASIYLA KARIŞTIRDIM, PİŞMANIM”

Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Cuma A. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan Cuma A. Gözaltına alındı. Cuma A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nden sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusuna “Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım” diye cevap verdi. Daha sonraki ifadesinde ise genç kuryeyi başkasıyla karıştırdığını söyleyen Cuma A. Pişman olduğunu söyledi.

ADANALI SUÇ MAKİNESİ

Öte yandan Adanalı Cuma A.’nın Geçtiğimiz aylarda sokak ortasında bir genci tokatladığı videolar ortaya çıktı. WhatsApp ihbar hattımıza gelen videoda, yine suçsuz günahsız birini dövdüğü ve o anları saniye saniye kayıt altına aldırdığı öğrenildi. Acımasızca tekme ve tokat atan Cuma A., Gencin yapma demesine rağmen vurmaya devam etti.

Bolu’nun huzurunu kaçıran bu olaylar kamuoyunda büyük rahatsızlık uyandırdı.