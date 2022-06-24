Bolu’nun ilk avukatlarından Dolapçı hayatını kaybetti

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, Bolu’nun Bahçelievler Mahallesi, Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan Güler apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde bakıcılarıyla yaşayan 87 yaşındaki emekli avukat İrfan Dolapçı, apartmanın 2’nci katında bulunan dairesinin penceresinden düştü.

Ağır yaralanan Dolapçı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. 87 yaşındaki emekli avukatın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Dolapçı’nın cenazesi otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma sürdürürken Dolapçı’nın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.