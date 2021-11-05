Bolu’nun ilk Belediye Başkanı kim?



Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanlığını kimlerin yaptığını araştırdık. Yaptığımız araştırmada Çakıroğlu Mustafa Bey’in 1880-1886 yılları arasında 6 yıl, 1887-1904 yılları arasında 7 yıl ve 1906-1914 yılları arasında 8 yıl olmak üzere 3 dönemde toplam 21 yıl Bolu Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

Bunun ardından Muzaffer Işın ise 17 yıl Bolu Belediye Başkanlığını yürüttü. Işın, ilk olarak 1968-1980 yılları arasında 12 yıl bu görevi yürütürken 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası görevini bırakmak zorunda kaldı. Işın, 1984 yılında yeniden yapılan seçimlerde yeniden Belediye Başkanlığına seçildi ve 1984-1989 yılları arasında 5 yıl bu görevini yerine getirerek toplamda 17 yıl başkanlık koltuğunda 2 dönem oturmuş oldu.

Bolu Belediye Başkanlığını 2 dönem yapan bir diğer isim ise Tahir Hitit oldu. Hitit, 1924-1930 ile 1957-1958 yıllara arasında toplam 7 yıl başkanlık yaparak tarihe geçmiş oldular. 1880-20219 tarihi itibariyle 21 kişi Belediye Başkanlığı yaparken, bu sayı 31 Mart 2019 tarihinde Belediye Başkanı olarak seçilen Tanju Özcan’la birlikte Belediye Başkanları sayısı 22’ye çıkmış oldu.

İşte Bolu Belediye Başkanlarımız;

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 12:46