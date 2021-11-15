Bolu’nun ilk Valisi kim?

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bu güne kadar ilimizde görev yapan Bolu Belediye Başkanlarının kimlerin olduğuna dair yaptığımız haberin büyük ilgi görmesinin ardından bu seferde ilimizde görev yapan Bolu Valilerini de sizler için araştırdık. Yaptığımız araştırmada Bolu’nun il Valisi 1921-1924 yılları arasında Ahmet Fahrettin Bey yaparken, iki defa Valilik görevini ise 1924-1927/1931-1934 yılları arasında Ali Rıza Oskay yaparken, en fazla Valilik görevini yapan ise 1985-1991 yılları arasında Gökhan Aydıner gerçekleştirirken, en az valilik görevini ise 2 ayla Salim Özdemir gerçekleştirdi. Bu güne kadar 38 kişi Bolu Valilik görevini gerçekleştirirken, 2014 yılında Bolu Valilik görevine getirilen İbrahim Özçimen, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sonrası, silahlı terör örgütü Fetö yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve görevinden alınmasının ardından, Bolu Valilik listesinden çıkartılmıştı.

İŞTE BOLU VALİLERİ

Ahmet Fahrettin Bey (25.06.1921-07.01.192), Ali Rıza Oskay (06.02.1924-11.08.1927-30.10.1931-10.09.1934), Salim Özdemir Günday (20.10.1927-29.12.1927), Ali Sakıp Beygo (12.02.1928-11.10.1931), Salih Cemal Gülen (30.09.1934-18.08.1936), S. Salim Gündoğan (27.08.1936-27.07.1939), Naci Kıcımaz (30.07.1939-25.11.1940), Ahmet Durmuş Evrendilek (14.12.1940-22.02.1944), Dr. Sükuti TÜKEL (17.03.1944-07.05.1945), Naci Rollas (30.05.1945-30.10.1946), Kemal Hadımlı (13.11.1946-05.03.1949), Nihat Danışman (06.03.1949-10.08.1950), İhsan Ecemiş (31.08.1950-23.02.1953), Şevket Ozanalp (11.06.1953-07.12.1953), Celalettin Ünseli (07.12.1953-26.06.1956), Ahmet Tekelioğlu (04.07.1956-11.08.1958), Hakkı Ülken (04.09.1958-09.06.1960), Fahri Cıvgın (13.06.1960-22.06.1964), H. Nusret Budunç (03.07.1964-04.09.1965), Mustafa Asım Büyüklü (16.09.1965-08.08.1967), Şükrü Kenanoğlu (13.08.1967-12.09.1970), A. Haydar Özkın (16.09.1970-24.06.1971), A. Suat Ergünek (28.06.1971-24.01.1972), A. Ragıp Gerçeker (31.01.1972-28.07.1975), Celal Kayacan (28.07.1975-15.02.1978), N. Macit İskenderoğlu (15.02.1978-07.12.1979), Mithat Çekin (06.12.1979-02.11.1980), Adnan Darendeller (04.11.1980-03.02.1984), Doğan Topaloğlu (06.02.1984-11.06.1985), Gökhan Aydıner (24.06.1985-15.08.1991), Rasim Baş (19.08.1991-19.02.1992), Yener Rakıcıoğlu (21.02.1992-15.05.1996), Nusret Miroğlu (17.05.1996-07.08.2000), Mehmet Ali Türker (09.08.2000-17.09.2004), Ali Serindağ (22.09.2004-05.04.2008), Ahmet Zahteroğulları (24.02.2014-04.02.2015), Aydın Baruş (04.03.2015-05.11.2018), Ahmet Ümit (06.11.2018-)