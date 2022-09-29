Bolu’nun kadın mimarı Bolu’ya eser bırakıyor

Haber: Süleyman Kurt

İzzet Baysal Caddesi’ni yeni görünümüne kavuşturmayı hedefleyen Bolu Belediyesi, Demokrasi Meydanı’ndan Bolu Valiliği’ne kadar ilerlenecek projede ilk adımı attı. Projeyi tecrübesi, deneyimi ve yeteneği ile ileriye taşıyanlardan biri de, Bolu’da mimarlık ofisini hayata geçiren Mimar Sibel Seçer oldu.

2014 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olan Seçer, 3 yıl Bursa’da deneyim kazandıktan sonra Bolu’ya gelerek, 3 yıl da ilimizde tecrübesine tecrübe kattı. Son bir yıldır kendi Sibel Seçer Mimarlık ofisini yöneten Sibel Seçer, içerisinde bulunduğu başarılı projeler sayesinde kısa sürede ilerledi. Belediye’ye ait kafe tasarımını üstlenen Seçer, İzzet Baysal Caddesi’ni yeni görünümüne kavuşturacak projede yer alan mimarlardan biri oldu.

“Bursa’da iç mekan tasarımları yaptık. Öte yandan Bursa surlarının restorasyonunda göre aldım. O da büyük bir projeydi benim için. Belediyeye de daha önce çizdiğim projeler vardı. O projelerle tanınınca, cadde projesinde de yer almam için teklif ettiler. Çocukluğumun geçtiği caddeyi, doğup büyüdüğüm yeri güzelleştiren bir projede yer almak, beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı. O yüzden hiç tereddüt etmeden bu projenin içinde bulunmuş oldum.”

Yağmur suları kaldırım taşlarının arasına biriktiği için, kaldırıma basan vatandaşları sırılsıklam ediyordu. Bolulu vatandaşlara adeta çile olan bu durum, kaldırım taşlarının yenilenmeye başlamasıyla ortadan kalkıyor.

İzzet Baysal Caddesi’nin gece vakti ilgi çekici olması adına, caddeyi soluk renklerle boğan aydınlatma direkleri kaldırılarak, gecenin ritmine uygun aydınlatma direkleri konuluyor.

Öte yandan bu proje, yeşili koruyarak yapılacak çeşitli oturma elemanları ve çocuk oyun alanıyla Bolu’ya daha canlı bir görünüm katacak.