Haber: S.Özge Yücel

Bölgemizin iklim şartlarına göre yetiştirilmesi zor olan yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olan karpuz, Yeniçağa ilçemizin Hamzebey Köyü’nde yaşayan çiftçiler tarafından yetiştirildi. Köyün 1000 olan rakımının karpuz yetiştirmek için bir hayli zor olduğunu belirten çiftçiler zoru başardıkları için mutlu olduklarını ve ilimizde de artık karpuz yetiştiriciliğinin yapılabileceğini belirttiler. İriliğiyle göz dolduran karpuzların tartıldığı zaman 13 kiloyu bulduğu lezzetinin de ağızlara layık olduğunu belirttiler.